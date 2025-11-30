川味包子飄香桑尼維爾 家鄉味融合現代感 引發排隊人潮

「李與白」在高峰就餐時段有近十位工作人員確保上餐快速。（記者龔玥／攝影）

灣區矽谷桑尼維爾有一家來自成都的中式包子品牌「李與白」新開幕，吸引不少當地食客和華人社區的關注。這家店以傳統川味包子為主打，同時融入現代餐飲理念，使傳統早點在異鄉煥發出新的生命力。店鋪位於Hollenbeck Avenue，明亮寬敞，開放式廚房讓顧客可以直觀看到從揉麵到蒸製的全過程。

店鋪主打的成都醬肉包最受食客歡迎，肉餡鮮香多汁，醬香濃郁；宜賓芽菜肉包則結合芽菜清香與肉香，口感獨特；青椒滷肉包則帶有一絲辣味，成為不少「回頭客」的首選。

此外，店內還提供蔥香鮮肉包、香菇蔬菜包等傳統口味，適合不同口味需求的顧客。配套的豆漿和小菜，讓這裡成為適合早午餐或下午小憩的溫馨場所。每籠包子11.59美元，一籠六個，足夠一個成年人吃飽。除了包子還提供了特色豆漿，包括山茶花豆漿、梔子花豆漿，售價2.99美元，還有熱麵，價格在11到16美元之間。

記者採訪了正在排隊的顧客，不少顧客表示，「李與白」包子味道不錯，剛開業時更是爆滿。店裡目前只有一台點單機，人多的時候需要排隊，豆漿可以從冰箱自取。有的在灣區打拚多年的華人說，走進店裡，就彷彿回到了成都老家的早餐鋪，瞬間感到親切和放鬆。

「李與白」的創始團隊來自成都，堅持「現包現蒸」的理念，同時改善了環境，打破了以往包子鋪簡陋的印象，更像是咖啡店。從選材到製作都力求保留傳統風味，同時融入現代餐飲管理和服務理念。在用餐高峰時，記者注意到有十名左右店員在工作，保證了上餐速度。

隨著店鋪的人氣逐漸攀升，愈來愈多在灣區工作的華人和喜愛中餐的本地食客都能在這裡找到一份熟悉的味道。無論是忙碌的工作日早晨，還是閒暇的周末午後，這家包子店都為灣區食客提供了一份溫暖、舒適的飲食體驗。

李與白在灣區的落地，連接了文化、情感與味覺，成為當地社區新的餐飲亮點。對遠離家鄉的人來說，這裡是一份慰藉；對熱愛中餐的人來說，這裡是一次道地的美食體驗。

