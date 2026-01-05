川喊話接管委國 馬杜洛今將出庭受審1／川普一聲令下！美軍襲委140分鐘 閃電逮馬杜洛

美軍在美東時間3日凌晨突襲委內瑞拉。(路透社)

美國川普政府在美東時間3號凌晨突襲委內瑞拉，將睡夢中的委國總統馬杜洛夫婦拖出臥房，押回紐約審判，這項前所未有的行動，只花了約140分鐘，就順利達成任務，而具體的時間流程，如今也曝光。

美國川普政府空襲委內瑞拉，逮捕前總統馬杜洛夫婦，震驚全球，其實這項行動前後只花了約140分鐘。美東時間2號，晚間10點46分，川普批准行動，超過150架美軍戰機升空低飛前往委內瑞拉。

3號凌晨1點，美軍發動空襲，目標包括首都卡拉卡斯的軍事要塞蒂烏納堡，以及拉圭拉州的拉圭拉港，還有其他基地、機場、電信塔。而空襲才剛開始1分鐘，美軍就抵達蒂烏納堡內的馬杜洛住所，馬杜洛睡到一半驚醒，試圖逃進安全屋，但還沒走到門口就被抓走。

廣告 廣告

3號凌晨3點29分，美軍完成任務，透過直升機，將馬杜洛夫婦載到軍艦硫磺島號，隨後就押送到紐約，等待審判。英國前軍情六處首長John Sawers：「這是一項籌備數月的行動，顯然目前在法律層面，以及後續發展上仍存在疑問，但就軍事行動而言，這確實非常有效。」

美軍徹夜轟炸委內瑞拉，隔天一早，卡拉卡斯的空軍基地仍竄起白煙，隨處可見燒成廢鐵的軍車，美國官員指出，美軍只有6人受傷，而委國官員則說，委內瑞拉軍民共40人死亡。委內瑞拉教育部行政人員Eligia Sulbaran：「在轟炸發生的那一刻，我腦海中浮現的第一個念頭就是，美國人入侵了，因為你就是會那樣想，接著我丈夫對我大喊『快抱孩子、快抱孩子』，我甚至直接穿著睡衣就下樓了，因為我們根本沒時間換衣服或做任何準備。」

美軍只花短短2個小時又20分鐘，就成功逮捕馬杜洛，押回美國。專家認為，這將會衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益，獨裁國家的領袖們現在肯定比過去感到更加不安。





更多《鏡新聞》報導

川喊話接管委國 馬杜洛今將出庭受審2／美軍逮捕馬杜洛具正當性？ 盧比歐：非入侵免國會批准

川警告代理女總統聽話 揭第一夫人狠角色1／對委國「代理總統」下通牒 川普：不聽話就滾蛋！

川警告代理女總統聽話 揭第一夫人狠角色2／馬杜洛妻子律師出身 被稱「社會主義第一戰士」