川嗆曼達尼共產主義者 諷中官員木頭人1／川習會中國官員正襟危坐 川普：沒見過有人那麼害怕

美國總統川普在美東時間5日的白宮早餐會上，向共和黨議員分享回顧10月30日的「川習會」，展現了「高級酸」，川普表示只有習近平能發言，而中國高官們正襟危坐「非常害怕」。而在同一天，美國最高法院，則是針對川普政府的「關稅權限」辯論了近3小時，大法官不分保守派、自由派都提出質疑。

美國總統川普：「所以他（習近平）坐在這裡，他左右兩邊都坐了大約6個人，全部正襟危坐，坐直挺胸。」美國總統川普回憶起10月30日那場川習會，中國高官們不發一語，習近平當時應該有說，所有問題由他回答。美國總統川普：「他（習近平）是個強硬的人，其實也是聰明人，非常聰明，他無疑是領導14億人民。現在所有白宮官員請聽好了，我希望我的內閣也能那樣表現，那正是我的要求，我要他們的坐姿，我這輩子從沒見過男人那麼害怕。」

不過此刻挑戰川普權威的恐怕是美國最高法院大法官，川普援引《國際緊急經濟權力法》，對全球一百多的國家加徵對等關稅，儘管川普表示這項法案攸關美國存亡，不過大多數大法官強烈質疑。美國自由派大法官傑克森：「很明顯國會在制定《國際緊急經濟權力法》時，是為了限制總統的緊急權力。

提起訴訟的中小企業跟12個州也反駁表示，關稅就是稅，而課稅權屬於國會；接近3小時的辯論中，美國首席大法官羅伯茲更說，這些關稅實際上是對美國人徵稅；代表川普政府的聯邦檢察總長索爾強調，這不是關於課稅權，而是總統處理外交事務的能力，關稅收入只是附加。白宮發言人李威特：「我告訴大家，白宮隨時準備好B計畫。」彭博社法律分析師JUNE GRASSO：「（若敗訴）只代表不能再用《國際緊急經濟權力法》，但還有其他途徑徵收關稅。」一審與二審法院都已裁定，川普以緊急權力加徵關稅違法，有專家認為最高法院最終裁決最快可能幾週內出爐。

