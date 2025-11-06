川嗆曼達尼共產主義者 諷中官員木頭人2／曼達尼當選紐約市長！ 誓言挺身對抗川普

美國民主黨政治新星曼達尼正式當選紐約市長，他在勝選後的首場記者會上強調，自己將為紐約市挺身而出，正面對抗美國總統川普。人在邁阿密出席商業論壇的川普也再度火力全開抨擊曼達尼，批評他將帶來經濟噩夢。

美國紐約市長當選人曼達尼：「昨晚（4日）我們創造了歷史，今天（5日）我感到相當榮幸站在這裡，成為這座世界上最偉大城市的市長當選人。」當選紐約市長的曼達尼勝選隔天召開記者會，以「紐約市的新時代」為主軸，誓言將為紐約市挺身而出，堅定對抗美國總統川普帶來的分裂政治。

美國紐約市長當選人曼達尼：「在談到川普總統時，我不會拐彎抹角，我會繼續如實點出他的所作所為，同時也持續為相關討論敞開大門。」點名紐約正面臨雙重危機，一個是威權政府，一個是成本上升引發的負擔能力危機，大批選民期盼曼達尼守住勝選的核心承諾，讓紐約市民活得下去。美國紐約民眾Abigail Rice：「我真的替他的當選感到高興，幾週前我就提前投給了他，我真心覺得這座城市需要新的氣象。」

這位接近選民身分的年輕市長讓支持者期待他帶來的新氣象，但曼達尼未來上台後恐怕將面臨聯邦與州政府資金與法規的限制。美國總統川普：「如果你想知道國會的民主黨人想對美國做什麼，看看昨天（4日）紐約的選舉結果就知道了，他們的黨竟然讓一個共產主義者當上了美國最大城市的市長。」人在邁阿密出席商業論壇的川普再度火力全開，抨擊曼達尼，批評他將帶來「經濟噩夢」，川普也把這次敗選主因歸咎到政府關門，認為參議院僵局對共和黨在政治上造成負面影響。

