川嗆民主黨煽動 應處死刑！有感物價飆 川民調剩38%

美國總統川普再次揚言報復政敵，這回控民主黨人煽動叛亂，應處以死刑，因為民主黨國會議員拍影片，呼籲美軍不要服從違法、違憲的命令，遭川普直指是叛國行為。不過川普的死刑說，沒有獲自家共和黨人支持，不少議員表態說川普說過頭了。路透社最新民調，川普支持度再創新低，跌到38%。民調分析指出，目前籠罩川普執政的兩大陰影，就是淫魔富商艾普斯坦的檔案，和生活難以負擔的經濟危機。

美國民主黨國會議員：「我們的法律很清楚，你可以拒絕非法的命令，你可以拒絕非法命令，你必須拒絕非法命令，沒有人需要執行違法或違憲的命令，你們應該捍衛我們的法律、我們的憲法，以及身為美國人的信念價值。」

六名退伍和出身情報界的民主黨國會議員，透過90秒的影片向美軍喊話，呼籲他們維護憲法，拒絕服從違法、違憲的命令。儘管議員們沒有點明具體情況，但顯然劍指川普政府，無視地方反對，向美國城市派兵，以及外界直指違反國際法，在海上攻擊販毒船隻。美國總統川普隨即在社群上回批，這是叛國者的煽動叛亂行為，應該把他們關起來；之後甚至再加碼，說煽動叛亂應處以死刑。

白宮發言人 李威特：「(總統是想要處決國會議員嗎？) 不是，讓我們弄清楚總統在回應什麼。現任美國國會議員共謀，精心策畫一段影片訊息，向美國軍方人員、現役軍人、國安機構成員發出，鼓勵他們違抗總統的合法命令。」

週四，一名聯邦法官下令川普政府，結束長達數月以治安之名，派兵華府的行動，認為川普軍事接管，非法侵犯地方執法權。不只華府，川普也派兵洛杉磯、波特蘭、芝加哥和曼菲斯。

美國眾議院少數黨領袖 傑福瑞斯：「川普的言論令人作嘔且危險，他指控那些為國家服務的愛國議員們叛國，甚至說他們應該被處死。」

川普放話威脅政敵已經不是第一次，從跟他分道揚鑣的前國安顧問波頓、前中央情報局局長柯米，到遭川粉高喊要吊死的前副總統潘斯。不過原本力挺川普的共和黨議員，這回趕忙切割，坦言川普死刑說有些太超過。

美國眾議院議長 強生：「總統用的那些字眼我不會用好嗎，顯然，我不認為那些是該判死刑的罪行。」

美國共和黨參議員 葛拉漢：「(他說判死刑是否太超過？) 我認為他們說過頭了，嗯，是的，我認為過頭了。」

美國共和黨參議員 保羅：「我不認為談論把你的政敵關進牢，或吊死什麼的是個好主意。」

一向唯川命是從的共和黨人，現在風向開始變了嗎？從本週國會一面倒通過，公開已故性犯罪富豪艾普斯坦的檔案，到兩個多星期前，導致共和黨在地方選舉慘敗的「可負擔生活」危機，成了川普兩大罩門。

美國副總統 范斯：「儘管我們取得令人難以置信的進展，但我們知道還有很多工作要做，我請求美國人民多一些耐心，經濟並沒有在這十個月內受創。」

川普副手范斯一反川普堅稱美國經濟超棒、沒有通膨的說法，表示聽到人民的心聲，坦承還有很多工作要做，希望大家多一點耐心。根據民調，75%的美國成人認為食品雜貨價格上漲。路透社最新民調，川普支持率再創第二任新低，僅38%；自一月，共和黨人的淨支持率已下滑22%；獨立選民更大掉41%。

CNN走訪去年大選，投給川普的搖擺州賓州，在藍領城市伯利恆，許多居民都是月光族，經濟好不好，從信用修復公司的生意就可看出端倪。

賓州選民：「我現在超級忙。(你都聽到什麼樣的故事？) 客戶說我丈夫加班費都沒了，我孩子的托育費上漲，負擔不起食物費用，日常開支都刷信用卡，付完帳單錢就一毛不剩。」

負責信用修復的瓊斯，三次大選都投給川普，現在坦言很失望，表示情況只會越來越糟。賓州的食品通膨遠高過全美平均，過去一年漲價8%；伯利恆一房公寓租金平均要價1900美元，合台幣約6萬，比去年漲了6%。這對經營單車店的夫婦表示，除了吃住，明年醫療健保費將翻倍，店裡的利潤也下滑。

賓州選民：「(是關稅的問題嗎？) 我們每兩三個月就接到公司來信，說必須漲價，增加個10%，再增加10%，就是持續上漲。(川普一直說這是迷思，價格下滑，都沒了，通膨結束了。) 他沒去買菜。」

記者走訪一圈，滿滿的生計焦慮感，民眾不是說差不多，就是說經濟更差，沒有人說更好，當初對川普的期望越大，失望恐怕也就越大。

