川執政滿意度掉！近6成不滿 紐約將選出34歲市長

民主黨紐約市長候選人 曼達尼(中)。圖／達志影像美聯社

美國總統川普重返白宮邁入第十個月，上台後他大舉擴張行政權，內政、外交著力都頗深，但根據最新民調，滿意他執政表現的僅約四成，近六成美國成人不滿。週二，美國將舉行州和地方選舉，為了拚明年期中選舉氣勢，民主黨請出前總統歐巴馬，為黨候選人站台。兩場州長選舉，民主黨在維吉尼亞州大幅領先，紐澤西州則選情較激烈。而全美最大城紐約市，儘管川普點名批評，但34歲的民主社會主義者曼達尼，很可能將成為紐約市首位穆斯林市長。

美國總統川普勝選一年，4日將迎來第二任內首場大選，將是選民對他二度執政首次檢驗。不過根據華盛頓郵報/ABC新聞最新民調，川普支持度繼續往下探，高達59%的美國成人不滿他的執政表現，僅41%認可；NBC新聞民調，也有55%的選民不支持，43%支持。

週二，美國超過一半的州將舉行州和地方選舉，其中最受矚目的是唯二的兩場州長選舉：維吉尼亞州和紐澤西州，以及紐約市長選舉和加州重劃國會選區提案。去年在白宮和國會大選雙輸的民主黨，由黨內人氣依舊的前總統歐巴馬領軍，為黨籍候選人站台，鞏固明年期中選舉的氣勢。

美國前總統 歐巴馬：「嘿，(川普執政)感覺每天都像是萬聖節，只不過全是搗蛋，而不給糖。」

歐巴馬一上台火力全開，砲轟川普「混亂」的關稅政策和對美國城市派兵，也批國會共和黨人「明知川普失控越界」，卻未能制衡。這次紐澤西州州長選舉尤其激烈，因為在這個偏民主黨的「藍州」，去年川普僅小輸6個百分點。光是這一場選舉，兩黨連同初選，估計撒下2億美元，相當台幣61億以上。

民主黨紐澤西州州長候選人 薛洛 (Mikie Sherrill)：「我們此刻正在為我們國家的未來而戰，紐澤西一直以來都響應號召，捍衛這個國家和我們的價值觀。」

根據選前民調，53歲的四屆眾議員，也是前海軍直升機飛行員的薛洛，僅以52%小幅領先川普支持、63歲的前州議員西塔瑞利 (Jack Ciattarelli) 的45%。同天，歐巴馬也赴維吉尼亞州，為同黨州長候選人助選。

美國前總統 歐巴馬：「我們的國家和政治現在正處於相當黑暗的境地，真不知道該從何說起，因為每天，這屆白宮都會上演一場新的無法無天、不顧後果、心胸狹窄、簡直瘋狂至極的鬧劇。」

目前46歲的民主黨候選人、前眾議員和CIA官員的史班伯格 (Abigail Spanberger)，在共和黨未推出強棒下，民調對61歲的現任副州長厄爾西爾斯 (Winsome Earle-Sears) 一直保持優勢，最新以54%領先12個百分點。

而全美最大城市紐約的大家長，未來四年很可能由34歲、烏干達出生的民主社會主義者、紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani) 當家。

民主黨紐約市長候選人 曼達尼：「紐約，我們的工作才剛開始，11月4日，我們將解放我們自己，謝謝！」

曼達尼在六月民主黨初選中，大勝前紐約州州長古莫，跌破政治觀察家眼鏡，振奮黨內革新派人士。革新派大咖參議員桑德斯和紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲，紛紛幫他站台；但這也讓民主黨當權派不安，因為曼達尼的崛起恐怕是兩面刃，是機會，但也有風險。民主黨一方面需要年輕選民支持，另一方面也可能因曼達尼對以色列的批評，以及他的民主社會主義立場，更容易遭共和黨攻擊。

美國總統 川普 (2025.10.14)：「我們有個33歲的共產主義者，他幾乎什麼都不懂，他這輩子沒有工作過一天，然後變得受歡迎，沒錯，我不會給紐約很多錢，我沒必要，你知道的，錢都必須經過白宮。」

多次遭川普點名的曼達尼，政策包括提高紐約市的富人稅、提高公司稅、凍結公寓租金、增加住房公共補貼，引發金融界擔憂紐約市的競爭力下降。紐約的億萬富翁們，包括前市長彭博在內，投入上千萬美元資助曼達尼的對手、獨立參選的古莫。不過民調顯示，曼達尼還是以48%大大領先古莫的32%，以及共和黨候選人斯里瓦 (Curtis Sliwa) 的16%，可望成為紐約市史上首位穆斯林，以及第二年輕的市長。

