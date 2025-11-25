川報復政敵踢鐵板！法官駁回 五角大廈脅參議員.軍事審判

圖／達志影像美聯社

美國總統川普鬥爭政敵沒完沒了，先是任命自己的私人律師為代理檢察官，起訴前FBI局長柯米和紐約州檢察長詹樂霞，但遭法官雙雙駁回。接著五角大廈宣布，調查退伍的民主黨參議員凱利，因他與另外5名議員呼籲美軍，不要服從違法的命令，威脅要讓參議員接受軍事審判。而與川普決裂的共和黨眾議員葛林宣布辭職，讓家鄉喬治亞州的選民錯愕，地方黨部人員直指，川普的「叛徒」標籤恐怕太沉重。

美國總統川普報復政敵踢到鐵板！週一，聯邦法官駁回川普欽點的兩大政敵：前FBI聯邦調查局局長柯米和紐約州檢察長詹樂霞的刑事案件，裁定川普親自挑選、負責起訴的檢察官，任命程序違法。

前聯邦調查局局長 柯米：「我知道川普可能會再次對我採取行動，但我的態度是一樣的，我是無辜的，我不害怕，我相信獨立的聯邦司法體系，這是我們建國者留下來的禮物，保護我們免受潛在暴君的迫害。」

柯米被控向國會做出虛假陳述、妨礙國會程序；而起訴川普詐欺的詹樂霞，則被控銀行詐欺、向金融機構做虛假陳述，兩人都主張這是出於報復性的政治迫害。不過川普政府誓言上訴到底。

美國司法部長 邦迪：「我們將會採取所有可行的法律行動，包括立即提起上訴，來追究詹樂霞和柯米的責任。」

當初由於白宮一再施壓，讓資深檢察官接連辭職，最後川普任命自己的私人律師，沒有任何檢察官經驗的哈利根 (Lindsey Halligan) 接手，來領導司法部最重要的職位之一。哈利根在宣誓就職三天後就起訴柯米；兩週後，起訴詹樂霞，政治目的性恐怕不言而喻。

白宮這廂受挫，五角大廈隨即接棒，宣布調查民主黨參議員凱利 (Mark Kelly) 是否違反軍法，就因為上週這段影片。

美國民主黨國會議員：「我們的法律很清楚，你可以拒絕非法的命令，你可以拒絕非法命令，你必須拒絕非法命令。」

凱利連同另外五名退伍或出身情報界的民主黨國會議員，向美軍喊話，呼籲他們拒絕服從違法、違憲的命令，立刻遭川普直指是煽動叛亂行為，應判處死刑。

白宮發言人 李威特：「白宮支持戰爭部調查參議員凱利，我認為參議員凱利實際上試圖透過他和他民主黨同僚發布的影片，來恐嚇目前在美軍服役的130萬現役軍人。」

過去一向不涉及政治的五角大廈，在川普第二任完全變調，甚至直接威脅現任國會議員，稱或將援引聯邦法律，由國防部長下令召回退伍軍人，接受軍事審判。61歲的凱利曾是戰鬥機飛行員，之後成為太空人，最後以海軍上校軍階退役。國防部長赫格塞斯表示凱利面臨調查，因為他是所謂「煽動叛亂六人組」當中，唯一正式從軍隊退役，且仍隸屬五角大廈管轄的人。

美國民主黨參議員 凱利：「這屆政府讓穿制服的軍人和情報界專業人士，與美國公民對立。和我們一樣，你們都曾宣誓保護和捍衛憲法。」

凱利發聲明表示他不會因此被恫嚇，說他為國家付出許多，絕不能被那些更重視自身權力，不捍衛憲法的惡霸噤聲。不只民主黨人，與川普決裂的共和黨眾議員葛林，顯然難以承受川普幫她貼上的「叛徒」標籤。

美國共和黨喬治亞州佛洛伊德郡黨部副主席 古爾登舒：「(她辭職)可能因她非常非常非常保守，但同時也希望看到事情做好；第二個因素，我認為是查理．柯克遇刺事件，那對她產生深遠的影響；第三個因素我想就是她與川普總統失和。」

有選民認為就算沒有川普支持，去年拿下六成四選票的葛林，也能贏得連任。據了解，川普罕見從今年夏天，距離明年期中選舉還有18個月的時候，就出手介入操盤，要保住共和黨在國會的控制權。而鞏固基本盤的重要工具之一，就是無數MAGA「讓美國再次偉大」的網紅。

不過社群平台X最新推出的一項功能，開放查看帳戶所在地，卻意外揭露許多MAGA的網紅帳號，其實都來自境外勢力。這個40萬人關注的帳號，鼓吹川普美國優先政策，其實來自東歐；其他從俄羅斯到奈及利亞、孟加拉都有，連川普自己都轉發，引發外界聯想2016年俄羅斯干預美國總統大選。目前X已經封鎖部分帳號，但專家提醒，未來更要注意的恐怕是這個──

普林斯頓大學政治與國際事務教授 夏皮羅：「我認為X和許多其他公司，都面臨即將到來的既存問題，就是越來越難分辨什麼是真人，什麼是AI代理人。」

專家指出，現在還不清楚是否有組織性的外國勢力操作，這背後或許有政治性目的，但廣告收入分成恐怕也是一大動機。

