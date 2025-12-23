「川崎送愛．繪出關懷」高雄長庚「無哭聲」兒科診間 十年送暖陪伴病童不孤單

▲高雄長庚川崎症中心主任郭和昌醫師。

【記者 王雯玲／高雄 報導】每逢歲末年終、耶誕節前夕，高雄長庚紀念醫院兒童醫療團隊總會迎來一場最令人期待、也最溫暖人心的公益行動。由高雄長庚醫院川崎症中心攜手麗文文化事業共同推動的「川崎送愛．繪出關懷」活動，今年正式邁入第六屆，同時也是川崎症中心持續不間斷推動期末送暖行動的第十年。多年來，團隊透過孩童繪畫創作、愛心玩具募集與實際關懷行動，陪伴無數病童走過治療歷程，讓醫院不再只是冰冷的醫療空間，而是一個充滿笑聲、希望與勇氣的地方。

川崎症中心主任郭和昌醫師指出，台灣川崎症的發生率高居全球前三，是威脅兒童心臟健康的重要急性發炎性疾病。若未及時診斷與治療，可能導致冠狀動脈病變，甚至留下終身心臟後遺症。對許多病童而言，反覆回診、抽血與檢查的過程充滿恐懼與不安，診間裡的哭聲往往成為家長與醫護人員心中最不捨的一幕。

因此，多年前郭醫師便開始推動「診間送玩具」與人文關懷行動，希望透過小小的玩具、溫暖的互動與陪伴，轉移孩子的注意力，降低對醫療過程的恐懼。這項看似簡單卻極具意義的行動，逐漸累積成為「沒有哭聲的兒科診間」，不僅改善病童的就醫體驗，也讓家長感受到醫療團隊的細膩與用心，成為高雄長庚兒科最具代表性的溫暖特色之一。

今年「川崎送愛．繪出關懷」活動由高雄長庚醫院與麗文文化事業共同主辦，廣邀全台二十多所幼兒園、教育機構與社福單位熱情參與，包括忠信文教機構、中華、國立中山大學附設幼兒園、木棉庄、南投光榮國小附幼、美和、新美倫、一新、子欣、龍心、百禾、童心藝術、屏東海豐、朝陽科技大學附幼、翊新華盛頓、加州、華陽、親子共學協會等單位，並結合中華川崎症關懷協會、唐灣藝術中心等團體協辦。活動期間共發送數千份專屬設計的繪圖底稿，邀請孩童透過圖畫與文字，將祝福、鼓勵與愛心，獻給正在與疾病奮戰的川崎症病童。

完成的畫作內容童趣盎然、情感真摯，有的畫下笑臉與擁抱，有的寫下「快快好起來」、「你不孤單」等溫暖文字。所有作品由長榮大學書畫藝術學系系主任江柏萱教授領軍的評審團進行評選，各參與單位先選出優秀作品，再遴選特優畫作。入選畫作將於高雄長庚醫院兒童醫療大樓一樓大廳展出一個月，讓前來就醫的孩子與家屬，在候診的片刻，也能從藝術中獲得療癒與力量。

活動當天氣氛熱鬧溫馨，在耳鼻喉科羅盛典教授的號召下，「星際大戰501軍團」特別派出6位成員驚喜現身，與醫護人員一同為孩子們帶來歡樂。郭和昌醫師與兒童醫療團隊戴上耶誕帽與可愛造型，並與阿蓮區童心藝術幼兒園張美娟園長帶領的小小聖誕老公公們，共同推動象徵祝福與希望的「聖誕愛心玩具列車」。

滿載愛心的玩具列車，依序開進兒童病房、門診區、加護病房、藥局及抽血櫃檯，為病童與辛勞的醫護人員送上驚喜與祝福。孩子們臉上驚喜的笑容，成為最動人的畫面。今年活動募集成果特別踴躍，累計超過400箱愛心玩具，除提供院內使用外，也將轉贈給偏鄉義診合作學校，讓愛心持續流動，延伸到更多需要關懷的角落。

除了院內關懷行動，郭和昌醫師多年來也積極守護偏鄉兒童心臟健康，並與國際獅子會300-E2區共同成立「川崎美心專車」，深入偏鄉校園進行免費心臟篩檢。至今已完成62所學校義診，成功發現並轉介多起心臟異常個案，及早治療、避免憾事發生，為偏鄉孩子築起一道重要的健康防線。

在醫療研究方面，郭和昌醫師也指出，川崎症多好發於五歲以下幼童，初期症狀與一般感冒相似，臨床診斷具有高度挑戰性。近年高雄長庚川崎症團隊在輔助診斷技術上取得重大突破，成功運用微核醣核酸（miRNA）研發創新診斷工具，榮獲國科會「未來科技獎」並完成技術移轉；同時也投入AI人工智慧輔助診斷川崎症的研發，希望透過科技力量，提升早期診斷率，降低心臟併發症風險，讓更多孩子遠離終身心臟傷害，並將台灣的醫療研究成果推向國際舞台。

透過「川崎送愛．繪出關懷」，醫療、教育、藝術與公益交織成一股溫柔卻堅定的力量，不僅陪伴病童勇敢走過治療旅程，也讓參與的孩子學會同理、付出與關懷。這份由畫筆與玩具串起的愛心行動，正持續在社會中發芽，為更多孩子點亮希望，為世界增添溫度。（圖／記者王雯玲翻攝）