川崎重工涉潛艦引擎數據造假逾30年 日本防衛省禁止國防投標3個月

日本海上自衛隊「大鯨」級4號艦「雷鯨號」，2025年3月下水。 圖：X @日本海上自衛隊

[Newtalk新聞] 日本防衛省30日宣布，禁止川崎重工業（Kawasaki Heavy Industries）參與國防合約投標3個月，時間至2026年3月，原因是該公司長期篡改供應給日本海上自衛隊（JMSDF）的潛艦引擎燃料效率數據，總影響達66具引擎，時間橫跨1988年至2021年。防衛省強調，此造假行為雖未影響潛艇安全或運作效能，但嚴重違反合約標準，同時對11名海上自衛隊人員採取紀律處分，他們收受川崎重工提供的不當禮物，總價值約116萬日元（約新台幣23萬餘元）。

據川崎重工發布的聲明，承認在引擎檢驗數據上進行操縱，並承諾加強合規措施以防類似事件再發生。防衛省調查顯示，這些造假數據屬於更廣泛的產業詐欺案一部分，早在2024年2月即有舉報者揭露類似問題，涉及其他供應商如石川島播磨重工（IHI）。受影響的潛艦引擎用於日本現役的25艘潛艦，包括大鯨級（Taigei-class）攻擊潛艦系列。

在不當禮物事件中，3名負責船舶維修與供應合約的海上自衛隊人員遭停職處分，另外8名現任或前任潛艦人員則被扣薪。這些禮物包括遊戲機、高爾夫球袋及手錶，由川崎重工透過虛假交易建立的秘密基金購買。防衛省表示，此舉違反公務員道德規範，將強化內部監督機制。

川崎重工作為日本最大國防承包商之一，此次禁令雖然時間短暫，但可能影響未來潛艦建造與維修計畫。日本目前正強化海上防衛能力，此事件凸顯國防產業供應鏈的合規挑戰。

