川崎重工賄賂海上自衛隊？！日防衛省開鍘處份11人

[Newtalk新聞] 日本川崎重工近期爆發一系列醜聞，先後涉及竄改潛艇數據與賄賂海自隊員等犯罪，相關事件也受到民眾廣泛討論。當地時間 26 日，日本防衛省宣布針對收受川崎重工財物的 11 名海上自衛隊隊員，實施包含停職、減薪的處分，希望透過相關懲戒嚇阻類似事件的發生。

根據日本《共同社》報導，在承接日本海上自衛隊的潛艇修理訂單後，川崎重工透過虛假交易的方式，與交易企業籌措資金共建「小金庫」，並透過「小金庫」的資金向部分海上自衛隊隊員提供遊戲機、高爾夫球具包、鐘錶等與自衛隊業務無關的私人財務，涉嫌對海自隊員實施賄賂。防衛省表示，川崎重工用於賄賂的物品價值介於 1 萬至 40 萬日圓之間(折合新台幣約 2004.93 元至 8.02 萬元)，總價值約為 116 萬日圓(折合新台幣約 23.26 萬元)。

針對部分海自隊員收受賄賂一事，防衛省宣布對 11 名海自隊員實施懲戒。其中 3 人遭到停職， 8 人面臨減薪的懲罰。報導稱，被停職的 3 人都是與各造船廠簽約的造修補給所監督官，一名在吳造修補給所服務的 54 歲海曹長因在擔任潛艇乘員時就涉及收受私人財務，被處以停職 15 天的處分。另外 2 人則是在擔任監督官期間多次收受賄賂，被處以停職 5 天的懲罰。

遭到停職的 8 人則均為潛艇乘員或前乘員，其中 4 人被處以為期一個月的減薪六分之一懲罰，另外 3 人則遭受為期一個月的減薪十分之一懲罰。最後一名成員則面臨為期一個月的減薪五分之一處罰，並在接受處分後遭到退職。

該報導指出，日本防衛省在 7 月公布初步調查結果時，曾宣稱有 13 名海自隊員收受賄賂。但隨著調查不斷深入，有 2 名成員被發現收受物品均與自衛隊業務相關，因此並未受到處分，整體處分對象減至 11 人。

