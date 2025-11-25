川席通話討論台灣議題？總統府最新回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

美國總統川普與中國國家主席習近平傳出在台灣時間24日晚間熱線，川普稍後在社群平台發文，隻字未提台灣，對此，總統府發言人郭雅慧今(11/25)表示，對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

總統賴清德，資料照，總統府提供

中國媒體《新華社》報導指出，習近平在通話中，闡明中方在台灣議題上的原則立場，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分；而川普則在社群平台發文，僅說雙方提到10月底在南韓與習近平會晤時，討論的芬太尼和農產品等議題，隻字未提台灣。

廣告 廣告

總統府稍早發布聲明，郭雅慧說，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧表示，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任一員，我們會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

更多FTNN新聞網報導

地方政府如合法山賊？綠委曝：超速罰鍰多數入了縣市政府口袋

觀察／曹錦輝會是中國的統戰樣板嗎？

政治讀新術／藍推修法開放中配參政？學者曝：與習鄭會有關

