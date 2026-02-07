川慧對決成形？黃國昌難「逆轉超車」? 黃暐瀚：年底新北市長選戰板上釘釘

2026 新北市長選戰民進黨由立委蘇巧慧代表參選，而國民黨是否與民眾黨展開「藍白合」也備受外界關注。 圖：張良一、周煊惠攝

[Newtalk新聞] 2026 年新北市長選戰逐漸升溫，民進黨已確定將由立委蘇巧慧代表參選，反觀國民黨至今尚未正式拍板人選，是否與民眾黨展開「藍白合」也備受外界關注。隨著綠營率先定錨，藍營基層與地方參選人出現焦慮情緒，新北選情動向成為政壇焦點。

資深媒體人黃暐瀚昨（6）日在臉書發文分析藍營內部氣氛，形容目前局勢為「巧慧不弱，四川不急」，並點出藍營各縣市呈現不同狀態，「新竹亂、台中急、宜蘭未知、新北『望川』秋水」。不過，被視為熱門人選的新北市副市長李四川，近期親自駁斥農曆年前請辭的傳聞，強調將專心完成輝達相關簽約事務。

黃暐瀚指出，李四川出身工程體系，做事風格講求精準與專注，對他而言，提名時間早晚並非重點，選戰最終勝負才是關鍵。根據最新民調顯示，李四川在新北市支持度呈現領先態勢，無論一對一或三腳督情境皆具優勢，其競爭力並非來自勤跑行程，而是長期累積的「做事」形象與市民信任。

至於民眾黨立委黃國昌日前公布首波政見，也再度引發外界對「藍白是否共推候選人」的討論。黃暐瀚預測，相關決定最晚將於 3 月底拍板，目前時間緊迫，黃國昌在短期內要「逆轉超車」李四川的難度不低，藍白共推人選輪廓逐漸清晰。

黃暐瀚直言，蘇巧慧具備完整問政資歷與穩定形象，是民進黨近年來最具實力的新北市長參選人，若藍營最終由李四川出戰，年底「川慧大戰」幾乎已成定局，新北市長選情也將正式進入白熱化階段。

