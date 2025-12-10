川指歐洲衰敗 施壓烏接受現實 澤倫斯基拒割地

圖／達志影像路透

在美國施壓烏克蘭盡快接受美方和平計畫下，烏克蘭總統澤倫斯基急奔歐洲，赴倫敦、布魯塞爾和羅馬會歐洲領袖，與英、法、德研擬新的修正版和平方案，預計最快週三向美國提交。不過美國總統川普接受訪問時，批歐洲光說不練，正在衰敗中，要澤倫斯基接受現實停損；澤倫斯基則表明拒絕放棄領土，至於川普提的選舉，只要歐美能確保安全，烏克蘭會在90天內做好準備舉行。

烏克蘭總統澤倫斯基與天主教教宗良十四世，現身教宗位於羅馬近郊的住所陽台，是他36小時旋風式訪歐的第三站，要爭取歐洲對烏克蘭的支持，力抗美國要求妥協的壓力。會後教宗呼籲歐洲領袖展現團結，警告如果沒有歐洲參與談判，將無法達成可信賴的解決方案。

廣告 廣告

天主教教宗 良十四世：「我堅信歐洲的角色非常重要，歐洲國家的團結極為重要，尤其是在這件事上。戰爭發生在歐洲，我認為當前和未來尋求的安全保障，必須包含歐洲的參與。」

教宗表示兩人也討論了被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童，表明願意透過人道管道和可能的談判提供協助。被問到美國總統川普的和平方案，儘管拒絕正面評論，教宗對川普政府對歐洲的態度表示擔憂。

天主教教宗 良十四世：「我看到其中一部分，對多年來歐洲和美國之間真正的聯盟做了巨大改變，我認為最近關於歐洲的言論和訪談，都在試圖破壞我認為今天和未來都至關重要的聯盟。」

教宗的憂慮不是沒有道理。一直以來，川普政府尋求的俄烏和平框架，就把歐洲排除在外；新公布的美國國家安全戰略，更直指歐洲必須改變路線，否則將面臨「被消滅」的命運。

美國總統 川普：「大多數歐洲國家，他們正在衰敗，他們在衰敗。他們做得不好，他們光說不做，我們說的是烏克蘭，他們只會說，不會做，然後戰爭就是持續打下去。」

川普接受政治新聞網Politico訪問，對歐洲盟友沒在客氣，抨擊歐洲由一群「軟弱的人」領導，無法控制移民，也無法終結俄烏戰爭，表示澤倫斯基必須開始接受現實停損。

美國總統 川普：「他必須抓緊時間採取行動，開始接受事情，你知道，當你輸的時候就是這樣，他現在就在輸。(現在哪個國家在談判中占上風？) 這毫無疑問，是俄羅斯，它的國家大得多。」

川普再次向澤倫斯基施壓，要他接受美方提出割讓領土的方案，直言現在是大國俄羅斯占上風。不過澤倫斯基已排除割地讓步，烏克蘭和歐洲盟友擔心，美國的親俄協議對莫斯科許多關鍵要求讓步，不僅沒有解決他們的安全疑慮，反而獎勵俄羅斯入侵烏克蘭。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「這個想法的始作俑者是俄羅斯，要我們放棄領土，我已經對此做出回應，我們當然希望美國在這件事上站在我們這邊，美國在這裡是調停人，但俄羅斯會想要我們把領土拱手讓給它，我們將捍衛我們的利益。」

在美方的時間壓力下，澤倫斯基必須爭分奪秒，罕見首次使用通訊軟體WhatsApp的群組回答記者問題。儘管聲音沙啞疲憊，他明確表示烏克蘭不能放棄領土。週一，澤倫斯基在倫敦與英國、法國和德國領導人會談；接著飛往布魯塞爾，與北約和歐盟領袖磋商；週二見完教宗，再與義大利總理會面。美國的和平計畫最大癥結，就是要烏克蘭放棄烏東整個頓巴斯地區，但基輔和歐洲盟友都堅決反對。

德國總理 梅爾茨：「這對我們所有人來說，可能都是決定性的時刻。我們堅定站在烏克蘭這邊，結果還是未知數，我對美方文件中的一些細節抱持懷疑，但我們必須討論這些問題。」

澤倫斯基透露最快週三，將會向美國提交烏克蘭和歐洲的新版和平方案，包含三份文件，包括20點和平框架、安全保障和烏克蘭重建。至於川普質疑烏克蘭政府，以戰爭為藉口迴避選舉，澤倫斯基表示如果歐美能協助確保選舉安全，烏克蘭會在未來60到90天內，做好選舉的準備。

更多 TVBS 報導

施壓和談？川暗批澤倫斯基拒點頭 車諾比輻射防護罩受損

侵烏後首次！普欽訪印盼續購俄油 莫迪聚焦貿易平衡

普欽假談判真拖延？川特使無功返 歐盟提：動俄資產

美和平計畫傾俄！川特使遭爆 教普欽如何跟川談

