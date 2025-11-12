川撒錢？關稅紅利發2千 航空大亂 川：不上班就扣薪
擅長引領網路話題的美國總統川普，最新拋出計畫利用關稅收入，對中低收入者發放2千美元的紅利，此話一出，立刻引發民眾上網熱搜。另外他也喊出要向政府關門期間，沒有休假的「愛國」航管員，給1萬美元獎金，但威脅不返回工作崗位的職員，就要扣薪。週一，美國航空公司再取消2300多個班次，另外近9千航班誤點。不過美國政府很可能本週就會開門運作，參議院已經通過撥款措施，共和黨控制的眾議院預計週三表決，再送交川普簽字。
美國眾議院議長 強生：「我們漫長的國家惡夢終於要結束了。」
美國眾議院議長口中的惡夢，美國史上最長、政府關門第41天，參議院在八名民主黨中間派議員倒戈下，以60比40通過聯邦撥款措施，來交換12月就延長「平價醫療法案」補貼進行投票，但共和黨並沒有保證延長補貼，讓革新派議員很是不滿。
美國獨立參議員 桑德斯：「這是完全沒有意義的動作，就算在這裡參議院獲得100票，也沒有任何意義，因為眾議院根本不會審這項議案。」
不過對選擇打破僵局的參議員來說，政府停擺帶來的衝擊，包括聯邦雇員領不到薪資，航管員不足導致空中交通大亂，以及失去食物券的重要糧食援助，讓他們決定與共和黨達成協議。
美國民主黨參議員 夏亨 (Jeanne Shaheen)：「我們需要讓政府開門，因為數百萬美國人民正在受苦。」
美國獨立參議員 金恩 (Angus King)：「如果作戰計畫行不通，那就改變作戰計畫，試另一種戰術。」
一個星期前，民主黨才在地方州市長選舉大獲全勝，現在反倒輕易妥協，讓74歲的參院民主黨領袖舒默，遭部分眾院民主黨人直指應該被換掉。美國總統川普則表示，這項協議很好。
美國總統 川普：「我們得到足夠的民主黨人支持，我們將重啟我們的國家，很遺憾之前停擺，但我們很快將會開始運作。我會遵守協議，協議非常好。」
不過眼看美國飛航大受政府關門影響，川普在社群上威脅所有航管員，立刻返回工作崗位，否則將被扣薪；另外，這段期間沒有請休、他稱之為「偉大愛國者」的人，他則要發1萬美元，相當台幣31萬元的獎金。
美國國家航空管制員協會主席 丹尼爾斯：「這不是政治問題，也不是意識形態問題，這是航空旅客看不到，但美國每天都依賴的飛航安全裕度，正在被侵蝕，額外的壓力導致疲勞，疲勞則導致安全下降，隨著政府停擺持續，風險也在不斷增加。」
根據FAA美國聯邦航空總署，政府停擺期間，美國30大機場每天約有20%到40%的航管員缺席。光是過去這一個週末，全美就有120萬旅客的航班誤點或被取消。週一，航空公司再取消2300多個航班，另外8900班誤點。芝加哥歐海爾機場平均誤點超過5個小時，紐約拉瓜地亞機場2個小時，紐華克機場1個小時以上，旅客無不叫苦連天。
旅客：「我精疲力盡、又累又生氣，我必須打電話給客服，但他們什麼也幫不了，我好累，我只想睡覺，不行，這完全不行。」
在這個充滿不確定性的時刻，川普對美國最高法院發出警告，如果裁定他開徵的關稅無效，美國將面臨經濟和國安災難。他表示計畫利用關稅紅利，對中低收入者發放兩千美元，相當台幣6萬2的支票。
美國總統 川普：「我們要做的事情之一，就是我們將會發約2千美元的紅利給中低收入者，剩餘的關稅收入則用來降低國債。」
姑且不論國會授權和實際關稅收入，發錢肯定受大眾歡迎。Google搜尋刺激經濟支票，立刻暴增3000%，是與川普相關的最熱搜尋話題。根據CNN統計，認可川普關稅政策的民眾只有37%，不認可高達61%，這招關稅紅利支票，或可扭轉政策負面形象。
至於把川普2021年演說片段移花接木，被認為詆毀他形象的BBC英國廣播公司，川普則威脅提起10億美元訴訟。而當年與他一同試圖推翻2020年大選結果的盟友，包括前紐約市長朱利安尼、前白宮幕僚長梅多斯等人，則獲川普赦免；不過這很大程度只是象徵性，因為這些人都未被聯邦起訴，而總統赦免並不適用州或地方的訴訟。
