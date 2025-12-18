川政府一系列挺台政策、送出111億美元對台軍售八案...汪浩直言美方口頭承諾「已轉為具體行動」：疑美論難以自圓其說

近期美國川普政府對台實施一連串實際支持政策，包括參議院通過年度「國防授權法案」（NDAA），提供台灣數十億專款加強軍力；發布2025年版《國家安全戰略》（NSS），強調阻止任何奪取台灣企圖；川政府近日更送出111億美元對台軍售八案，進行「知會國會」程序。對此，牛津大學國際關係學博士汪浩指出，美國對台政策已不再停留於口頭承諾，而是轉化為具體戰略行動，事實證明，美國沒有放手台灣，而是要求台灣站得更穩，疑美論已難以自圓其說。

廣告 廣告

汪浩提到，美國川普政府近期宣布總額逾111億美元的對台軍售八案，不僅金額一舉超越前拜登政府四年總額，更在時機與內容上，對台灣內部長期存在的「疑美論」形成直接而有力的回擊。



汪浩指出，從《2025年國家安全戰略》、國防授權法案，到實際軍售行動，美國對台政策已不再停留於口頭承諾，而是轉化為具體的戰略行動，此次軍售的核心，在於高度「不對稱、可拒止」的作戰能力。



汪浩表示，82輛海馬士系統與420枚ATACMS飛彈，大幅提升台灣對解放軍集結與沿岸目標的嚇阻能力，象徵美國願意提供具戰略打擊意涵的武器；M109A7自走砲與精準導引彈藥，則強化國軍在登陸反制與跨戰區支援的火力密度；自殺型無人機與反裝甲飛彈，更符合未來高強度消耗戰的實戰需求。



汪浩說，這些裝備選項，完全呼應《國家安全戰略》所揭示的方向，也就是台灣是第一島鏈的關鍵節點，美國將協助盟友建立「拒止侵略」的實質能力，但前提是台灣必須承擔相應的防衛責任；賴清德總統宣布1.25兆元國防特別預算，隨即獲得AIT公開肯定，正顯示美台之間的互信正在形成正向循環。



汪浩直言，軍售不是施捨，而是共同嚇阻體系的一環，而事實證明，美國沒有放手台灣，而是要求台灣站得更穩，「疑美論，在現實戰略與白紙黑字的軍售清單面前，已難以自圓其說。」

(圖片來源：汪浩臉書、三立新聞網)

更多放言報導

卓榮泰不副署後...汪浩三點籲「賴總統下一步可做什麼」：深入說明、提大法官名單、迎接國會重選

不副署《財劃法》只是「止血」！汪浩疾呼府院黨做「3件事」將危機化為取得民意起點：與社會溝通、修復憲法法庭、準備重選立院之布局