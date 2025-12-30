川斡旋兩戰爭 放話再襲伊朗 給烏克蘭15年安全保障

圖／達志影像美聯社

人在佛羅里達州過節的美國總統川普，這兩天忙著會外國領袖。前一天會烏克蘭總統澤倫斯基，傳將提供烏克蘭15年安全保障。週一，再接見以色列總理納坦雅胡，警告哈瑪斯如果不盡快解除武裝，將面臨嚴重後果；也放話威脅伊朗，不排除再次襲擊。獲川普雙重保證的納坦雅胡，隨即表示將把以色列最高平民榮譽「以色列獎」頒給川普，打破過去只頒給以國公民或居民的慣例。

前一天見完烏克蘭總統的美國總統川普，週一在他佛州的海湖莊園，接著會以色列總理納坦雅胡。川普對以色列展現毫不保留的支持，放話如果伊朗重啟彈道飛彈或核武計畫，他將支持再次襲擊德黑蘭；同時警告巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，如果不解除武裝，將面臨嚴重後果。

美國總統 川普：「現在我聽說伊朗試圖重建，如果真是這樣，我們就必須打倒他們，我們會打倒他們，我們會把他們打得落花流水，但希望那不會發生。我聽說伊朗希望達成協議，如果他們想達成協議，那就聰明得多。」

十月初生效的加薩停火協議，至今進展緩慢，以色列和哈瑪斯互控違反協議。川普表示希望推進到第二階段，這將涉及派駐國際維和部隊，但哈瑪斯拒絕解除武裝，而以軍也仍占據加薩走廊約一半領土。

美國總統 川普：「我們談了關於哈瑪斯，也談了解除武裝，會給他們很短的時間解除武裝，我們會看結果如何。如果他們未依承諾解除武裝，他們同意了，那他們將受到嚴懲，我們不希望那樣。」

會後兩人對加薩和平計畫的下一步，都沒有提任何細節。要邁向下一階段並不容易，包括重建非軍事化的加薩、巴勒斯坦技術官僚組成管理機構，由川普擔任主席的「和平理事會」監督，但美、以和阿拉伯國家的立場已出現分歧。不過有川普堅定支持的納坦雅胡，顯然不急。

以色列總理 納坦雅胡：「我認為以色列非常幸運，能有川普總統領導美國，我會說在這個時代，領導著自由世界，我認為這不僅僅是以色列很大的幸運，還是世界最大的幸運。」

納坦雅胡隨後在會上，特地接通以色列教育部長，讓他宣布把以色列最高平民榮譽「以色列獎」，頒給今年未獲諾貝爾和平獎的川普，打破70多年來只頒給本國公民的傳統，要對川普投桃報李。川普在會前稱，以色列總統告訴他，計畫赦免納坦雅胡貪汙的相關指控，但立刻遭以國總統辦公室否認。

而納坦雅胡大讚的幸運和川普領導的自由世界，似乎不包括飽受俄羅斯入侵的烏克蘭。川普在會烏克蘭總統澤倫斯基前，就先與俄羅斯總統普欽通話，會後又二度通話，讓「川澤會」的友好氣氛，一夕煙消雲散。

美國總統 川普：「我今天早上聽說(普欽官邸遭襲)，你知道是誰告訴我的嗎？是普欽總統告訴我的。一大早，他說他遭到了攻擊，這不好，這不好。現在不是做這些事的正確時機，不能這麼做，我今天從普欽總統那裡得知，我對此非常生氣。」

普欽告訴川普，烏克蘭試圖用長程無人機，攻擊他位於莫斯科西邊的官邸，但沒有提供任何證據；基輔隨即駁斥指控毫無根據，目的是要破壞和平談判。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「這是俄羅斯聯邦的又一個謊言，昨天我們和川普舉行會談，很明顯對俄羅斯人來說，如果我們沒有與美國發生醜聞，而且取得進展，對他們來說就是失敗。」

普欽的說法，不管外界信不信，川普反正信了。俄羅斯外長隨即發聲明表示，莫斯科將重新檢視談判立場。此刻，姿態強硬的俄羅斯顯然無意和談，週一，普欽公開告訴軍事高層，必須繼續攻擊行動，以完全控制頓巴斯地區和札波羅熱市。同一時間，俄軍持續襲擊烏克蘭能源設施，基輔北邊的衛星城市，已經停電三天。現在夜間溫度降到攝氏零下3度，民眾只能躲在防空洞裡充電、取暖。

基輔近郊居民：「當川普說普欽希望烏克蘭繁榮時，飛彈卻正朝我們飛來，這兩種說法似乎自相矛盾，我也不知道，我們拭目以待。」

澤倫斯基澤透露和平計畫中，美國提供烏克蘭15年安全保障，但他試圖尋求50年承諾，以嚇阻俄羅斯進一步用武力奪取鄰國領土。

