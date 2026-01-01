川施壓下 新年逾350種藥物仍漲價

2026年至少有350種品牌藥物將會提高價格，包括輝瑞(Pfizer)等藥廠。(路透)

川普政府一再施壓藥廠調降藥物價格，但至少有350種品牌藥物在2026年內將會提高價格，包括新冠疫苗、人類呼吸道融合病毒(RSV)疫苗、帶狀皰疹疫苗以及重磅癌症治療藥物Ibrance等等，其中部分會在元旦開始漲價。

據路透2025年12月31日取得醫療保健研究公司3 Axis Advisors獨家提供的數據顯示，美國製藥廠2026年約有350種藥物漲價，較2025年增加100種，漲價幅度中位數約為4%，與2025年水準持平。

美國病患者目前的處方藥花費，遠高於其他已開發國家，普遍達三倍之多，因此有不少病患到其他國家買藥，最常見的就是跨境到加拿大。為此川普政府聲言要改變這種情況。

白宮12月初宣布與九家大型製藥公司達成協議，降低民眾的處方藥價格，其中包括安進(Amgen)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)、基因泰克(Genentech)、吉利德科學(Gilead Sciences)、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)、默克(Merck)、諾華(Novartis)及賽諾菲(Sanofi)。

白宮當時表示，有關協議旨在支持參加聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的病患。

然而路透援引 3 Axis Advisors 的數據發現，輝瑞(Pfizer)、賽諾菲、勃林格殷格翰、諾華及葛蘭素史克等藥廠依然計畫在1月1日起調漲部分藥物價格。

其中以輝瑞漲價的藥品種類最多，達80多種，包括抗癌藥物Ibrance、偏頭痛藥物Nurtec、用於輔助治療新冠肺炎的Paxlovid，以及一些醫院常用的藥物，例如嗎啡和氫嗎啡酮。

輝瑞解釋藥價漲幅大多低於10%，只有新冠疫苗Comirnaty漲價15%，聲稱價格調整低於整體通膨率，漲幅「溫和」。

總部位於英國倫敦的葛蘭素史克則說，約有20種藥物及疫苗的價格提高2%至8.9%，是為了支持研究創新，但強調仍維持合理價格。

報導指出，這次藥物漲價並未扣除給藥品福利管理機構的退費和折扣，另有9種藥物會降價，包括百靈佳殷格翰的糖尿病藥Jardiance。

