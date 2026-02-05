川普、習近平通話 賴清德：台美關係堅若磐石合作不變

美國總統川普4日與中國國家主席習近平通話；總統賴清德今天（5日）說，台美之間也有很好的溝通管道，美中台三邊關係維持4個不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

總統賴清德（左）5日上午前往彰化縣芳苑鄉1間紡織公司和紡織業者座談，在座談開始前，賴總統接受媒體聯訪，回應川習電話通話等重要議題。（中央社）

賴清德上午前往彰化縣芳苑鄉一間紡織公司和紡織業者座談，在座談開始前，賴清德接受媒體聯訪，回應川習通話等時事議題。

賴清德表示，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖對話時，在美中台三邊關係維持4個不變，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變。

廣告 廣告

賴清德指出，第二，美國基於台灣關係法及6項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德表示，希望大家能夠支持政府、支持國家，一起攜手前進，國家一定可以越來越好。