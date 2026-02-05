川普、習近平通話 賴清德：台美關係堅若磐石 合作不變
美國總統川普4日與中國國家主席習近平通話；總統賴清德今天（5日）說，台美之間也有很好的溝通管道，美中台的三邊關係，維持四個不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行，不會改變。
賴清德上午前往彰化縣芳苑鄉一間紡織公司和紡織業者座談，在座談開始前，賴清德接受媒體聯訪，回應川習通話等時事議題。
賴清德表示，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖對話時，在美中台三邊關係，維持四個不變。
第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變。
賴清德指出，第二，美國基於台灣關係法及六項對台保證承諾不變。
第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔維護印太和平穩定的方向不變。
第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。
賴清德表示，希望大家能夠支持政府、支持國家，一起攜手前進，國家一定可以越來越好。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
南一書局×力宇教育 攜手合作全面升級學校教學支援服務
打造以教師為核心的教育支持系統 【記者 沁諠／台北 報導】在教育環境快速變動的時代，第一線教師正面臨多重挑戰。
原來姐弟芥蒂是真的？ 謝典林爆：謝家承諾國民黨不選彰化縣長
[Newtalk新聞] 彰化縣長選舉將在年底登場，民進黨已徵召立委陳素月代表參選；國民黨立委謝衣鳳則持續爭取黨內提名。不過，近日謝衣鳳胞弟，也是彰化縣議會議長謝典林開箱自家在溪州「豪宅」引發爭議，甚至被外界臆測此舉是要斷謝衣鳳參選縣長之路。對此，謝典林昨（2）日受訪強調，自己沒有要斷姊姊參選縣長之路。不過，他卻爆料，謝家已向國民黨承諾，不派人參選縣長，再次引發熱議。 根據地方人士透露，謝典林原本有意爭取彰化縣長提名，並選定今年初宣布，沒想到謝衣鳳搶在去年12月28日先表態爭取國民黨提名，角逐彰化縣長寶座。謝典霖之後對外表示，為了避免外界批評謝家「選舉整碗捧」，他的父親早已出面協調，姐弟維持原狀，也就是謝衣鳯選立委、他選議員再繼續挑戰議長。 謝典林昨日帶媒體再度開箱自家在溪州豪宅。針對外界臆測，謝典林開箱豪宅是要斷送姊姊選縣長之路。謝典林表示，開箱豪宅一事早就安排好了，而姊姊宣布參選縣長屬於「突發狀況」，並強調自己開箱並不是要斷姊姊選縣長之路。不過，他也話鋒一轉爆料，表示謝家已向國民黨承諾不選縣長。 「爸媽並未支持姊姊的決定。」謝典林表示，姊姊謝衣鳳自行宣布爭取黨內彰化縣長提名一事，若爸
中國恢復上海居民赴金馬旅遊 小三通一位難求恐再現
中國文旅部今天宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，金門縣政府和旅遊業者多表示樂觀其成，但也有業者和民眾憂心，「量」若增加，「質」也要提升，小三通恐怕再陷一位難求窘境；縣府說，會視實際需求，向交通部爭取加開船班。對於中國文旅部聲明，外界解讀，剛巧回應陸委會主委邱垂正1月23日參加國立金門大學小三通
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
輝達H200晶片銷中國因國安疑慮卡關 待美方使用條件拍板
知情人士表示，川普政府願意允許中國的字節跳動購買輝達（Nvidia）H200晶片，但這家人工智慧（AI）晶片製造商尚未同意美方對晶片使用所提出的相關條件。持有TikTok且為中國最大AI公司之一的字節跳動，尚未立即回應置評請求。美國商務部也未立即回覆相關詢問。
砸3156億國艦國造是「高價拼裝車」？陳揮文揭「紅區裝備」內幕：台灣根本做不出來
國防部近日公布「114年度下半年列管軍品清單」，其中為強化國艦國造戰力，國軍預計興建潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、大武級救難艦等6型艦艇的後續艦，總計預算約3156億元。對此，媒體人陳揮文在節目《新聞大白話》指出，這些國艦國造都是拼裝車，「紅區裝備」台灣是做不出來的。針對國防部公布國艦國造6型後續艦，總計預算3156億元，陳揮文直言，......
獨／傅崐萁修國籍法 幫李貞秀解套2關鍵
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報告，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委，藍白反嗆是刻意刁難。事實上，國民黨立院團總召傅崐萁...
劍指徐欣瑩！鄭麗文重申一切照制度走「不會和稀泥」 放話：想挑戰制度會摔得鼻青臉腫
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導國民黨2026年縣市首長提名協調作業仍在持續推進，其中新北市、台中市及新竹縣至今仍未拍板定案，其中新竹縣長初選競爭頻頻交...
美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占
（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊
李貞秀未放棄中國籍？政委：應回收當選證書
[NOWnews今日新聞]民眾黨新立委李貞秀昨（3）日上任高喊唯一效忠中華民國，但由於她當年以中配身份來台定居，目前是否仍具中國籍引爆爭議。對此，行政院政務委員陳金德昨（3）日指出，候選人參選時不需即...
國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇九年後重啟，成為兩黨恢復「機制化交流」的重要契機。雙方在北京會面提出恢復直航、開放團客等十五項意見。專家指，國民黨主席鄭麗文強調「九二共識、反對台獨」，獲北京接受，為「鄭習會」鋪路。
川習通話！新華社發文 習近平大談台灣「台灣是中國的領土」：永不分裂
中國國家主席習近平4日下午與俄羅斯總統普丁視訊會面後，又與美國總統川普（Donald Trump）通電話。中國官媒《新華社》報導，習近平強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權及領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。」
不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
盼邀請中國高層來台！蕭旭岑：國民黨重返執政會重啟平等互惠交流
[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日上午中國全國政協主席王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，訪問團下午則參訪北京清華大學，4日晚間返台。蕭旭岑受訪表示，此行成果豐碩，未來若國民黨能夠有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。 蕭旭岑率領的訪問團在4日晚間11點多搭機返抵國門，對於媒體詢問，如何看待國民黨主席鄭麗文指稱應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，蕭旭岑回應，平等互惠一向是國民黨進行兩岸交流的宗旨，過去國民黨也邀請很多中國重要客人來台，未來也希望能邀請中國相關對口到台灣交流。 蕭旭岑指出，因為現在民進黨不可能同意，如果國民黨有執政的時候，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流，在李鴻源宣布15項共同意見後，中國文旅部4日稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步，雙方在關於民生關切的議題上建立起1個共識跟平台，能落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的， 蕭旭岑續指，未來國民黨智庫在其他各領域、產業，也會加強跟中國的溝通交流，除能降低緊張情勢，也
李貞秀當選立委卻不能就職？她轟政府錯亂
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。藍營則反批這是藉機在偷渡兩國論，國民黨發言人、新北...
李貞秀稱中國不讓她放棄國籍 牧師翻中國法條：原因只有一項
台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，黃春生牧師批評，搞事的民眾黨甘做惡魔黨的爪牙，他表示，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。
知名反送中人士在台遭潑漆 港嫌快閃入境犯案｜#鏡新聞
政治上恐怕有紅色滲透，對於人民，恐怕也有跨境鎮壓，香港抗爭者「赴湯」湯偉雄，因遭中共迫害移居台灣，並在台北市士林區開設泰拳館，去年11月卻突然遭到不明人士潑漆，當時陸委會揭露，是兩名香港人士來台幫中共進行跨境鎮壓，但沒想到4日凌晨兩點，湯偉雄的拳館，又再度遭人潑漆，警方調查發現，嫌犯同樣為香港籍人士，而且在犯案後火速出境，因此不排除背後有組織在進行操縱。
北捷大橋頭、三重國小站周四進行無差別攻擊演練 周邊收細胞簡訊勿驚慌
台北市政府4日表示，5日下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。
捲性騷風波! 毛嘉慶宣布"退出民眾黨中壢議員初選"
政治中心／綜合報導媒體人毛嘉慶，原本投入民眾黨桃園中壢區議員的初選，但因為被同樣有意參選的前社發部主任張清俊爆料，先前曾對黨內「女神級黨工」，獲提名參選台中議員的劉芩妤言語性騷，昨天毛嘉慶還上節目喊冤，沒想到，今天（3日）下午，突然在臉書上宣布，要退出民眾黨初選。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」前一天還在節目上大聲替自己辯駁，媒體人毛嘉慶，正準備投入民眾黨桃園中壢選區的議員初選，卻被爆出涉嫌對民眾黨女神級黨工言語性騷，3日下午突然在臉書發聲，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接說，會誠摯道歉，強調自己沒說過什麼開房間踰矩的話，因此宣布，要退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在。民眾黨前社發部主任張清俊在臉書回應，黨內機關自失立場，已不值得信任。（圖／民視新聞）媒體人毛嘉慶（2.2）：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」前一天還指控，賺到的只有那位黑函製造者張清俊，直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，眼看鷸蚌相爭、不可開交，舉報到中評會的張清俊說，當事人、舉報人都被公開，砲轟黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶（2.2）：「他刻意要在初選前一週，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」媒體人毛嘉慶由藍轉白，現在又宣布退出民眾黨桃園市議員初選。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我要再次重申，台灣民眾黨會用最高的標準，要求所有的從政同志。」民眾黨中評會對外放話，應該要暫停中壢選區的初選民調，毛嘉慶攪亂民眾黨初選的一池春水，出身新聞圈的他，2010年加入國民黨，是前主席洪秀柱的子弟兵，但2023年，因為違規參選、以及跟安定力量合作等行為，被國民黨開除黨籍，去年12月19日，加入民眾黨，沒想到，不到2個月的時間，就退選，政治路，跌跌撞撞！原文出處：毛嘉慶捲性騷風波！ 宣布「退出民眾黨中壢議員初選」 更多民視新聞報導國會「綠白合」有望？民眾黨新總召突鬆口：福國利民法案都可談李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。