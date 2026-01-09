川普《紐約時報》專訪︰在我監視下 中國不敢攻打台灣

美軍日前突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚各界。美國總統川普（Donald Trump）在8日刊出的《紐約時報》（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。當被問到近期行動是否會對烏克蘭或台灣設下先例？川普表示，「 在我監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」他說：「美國有不同的總統之後，他也許會動手，但我不相信在我還是總統時，他會動武。」

美國總統川普（Donald Trump）在8日刊出的《紐約時報》（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。（美聯社資料照）

數天前，川普才發動閃電行動推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），同時也對多個國家以及自治領土格陵蘭發出威脅。

《紐約時報》記者群7日晚間在白宮橢圓辦公室訪問美國總統川普。

記者詢問，川普的行動可能會對烏克蘭或台灣提供前例？川普聳肩回應，「在我的監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」

據《紐約時報》公布的部分錄音檔，記者詢問川普，如果他是習近平，見到近期事件可能會印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣？俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為何不能以相同邏輯，對烏克蘭其他領土與前蘇聯加盟國行動？這是否會設下先例，未來會感到後悔？

川普說：「不會，因為這是（美國）真正的威脅，中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄沒有大開，囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有數千數萬人從監獄和精神機構跑出，前往中國或俄羅斯。」

記者追問，習近平也會說台灣是威脅，這是個別的行動。川普說：「這是他（習）驕傲的來源，他相信（台灣）是中國的一部分，這得由他決定，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統，他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

法新社報導，當被問及行使全球權力是否有任何限制時，川普告訴《紐約時報》：「是的，確實有一件事，那就是我自己的道德觀、我的想法。這是唯一能阻止我的東西。我不需要國際法。我並不想傷害任何人。」

川普接著又說，他「確實」需要遵守國際法，但也表示，「這要看你如何定義國際法」。

關於川普執政下的國際變局，他說：「有能力也會持續運用美國力量來獲利，及達到美國至尊地位。」



川普直白認為，當國家之間利益衝突時，只有國家實力，才是決定性因素，過去的美國總統動用國家力量時，過於謹慎。

美國並非專門審判戰爭犯的國際刑事法院（ICC）成員，且多次拒絕接受聯合國最高法院國際法院（ICJ）的裁決。

川普本人在國內也官司纏身。他曾兩度遭彈劾，並面臨多項聯邦指控，包括密謀推翻2020年大選結果，但這些指控在他連任後最終遭到撤銷。此外，他還因向成人片女星支付封口費並加以掩蓋，而被判有罪。

雖然川普自詡為「和平總統」，並尋求角逐諾貝爾和平獎，但他卻在第二個總統任期內，發動一連串軍事行動。

川普於6月下令攻擊伊朗的核計畫，過去一年來也主導對伊拉克、奈及利亞、索馬利亞、敘利亞與葉門發動空襲，最近一次則是針對委內瑞拉。

（責任主編：莊儱宇）