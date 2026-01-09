川普《紐約時報》專訪︰在我監視下 中國不敢攻打台灣
川普談在全球採取軍事行動權力 強調道德觀為唯一約束
美軍日前突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚各界。美國總統川普（Donald Trump）在8日刊出的《紐約時報》（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。當被問到近期行動是否會對烏克蘭或台灣設下先例？川普表示，「 在我監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」他說：「美國有不同的總統之後，他也許會動手，但我不相信在我還是總統時，他會動武。」
數天前，川普才發動閃電行動推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），同時也對多個國家以及自治領土格陵蘭發出威脅。
《紐約時報》記者群7日晚間在白宮橢圓辦公室訪問美國總統川普。
記者詢問，川普的行動可能會對烏克蘭或台灣提供前例？川普聳肩回應，「在我的監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」
據《紐約時報》公布的部分錄音檔，記者詢問川普，如果他是習近平，見到近期事件可能會印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣？俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為何不能以相同邏輯，對烏克蘭其他領土與前蘇聯加盟國行動？這是否會設下先例，未來會感到後悔？
川普說：「不會，因為這是（美國）真正的威脅，中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄沒有大開，囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有數千數萬人從監獄和精神機構跑出，前往中國或俄羅斯。」
記者追問，習近平也會說台灣是威脅，這是個別的行動。川普說：「這是他（習）驕傲的來源，他相信（台灣）是中國的一部分，這得由他決定，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統，他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」
法新社報導，當被問及行使全球權力是否有任何限制時，川普告訴《紐約時報》：「是的，確實有一件事，那就是我自己的道德觀、我的想法。這是唯一能阻止我的東西。我不需要國際法。我並不想傷害任何人。」
川普接著又說，他「確實」需要遵守國際法，但也表示，「這要看你如何定義國際法」。
關於川普執政下的國際變局，他說：「有能力也會持續運用美國力量來獲利，及達到美國至尊地位。」
川普直白認為，當國家之間利益衝突時，只有國家實力，才是決定性因素，過去的美國總統動用國家力量時，過於謹慎。
美國並非專門審判戰爭犯的國際刑事法院（ICC）成員，且多次拒絕接受聯合國最高法院國際法院（ICJ）的裁決。
川普本人在國內也官司纏身。他曾兩度遭彈劾，並面臨多項聯邦指控，包括密謀推翻2020年大選結果，但這些指控在他連任後最終遭到撤銷。此外，他還因向成人片女星支付封口費並加以掩蓋，而被判有罪。
雖然川普自詡為「和平總統」，並尋求角逐諾貝爾和平獎，但他卻在第二個總統任期內，發動一連串軍事行動。
川普於6月下令攻擊伊朗的核計畫，過去一年來也主導對伊拉克、奈及利亞、索馬利亞、敘利亞與葉門發動空襲，最近一次則是針對委內瑞拉。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
林淑芬批未利益迴避 陳菁徽宣佈即起不參與涉及代理孕母條文審查
立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？對此，陳菁徽今天發表聲明，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 320
伊朗安全部隊實彈鎮壓 示威者冒死傳出影像「遍地遺體」
伊朗安全部隊實彈鎮壓 示威者冒死傳出影像「遍地遺體」EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 11
暖暖包用完怎麼丟？全台唯一1縣市「要回收」神級用途曝光
寒流一波波來襲，通勤族手裡捏著暖暖包、外套裡再貼一片取暖，早已成為冬天標配。不過，用完後的暖暖包該怎麼丟，卻讓不少家庭每年冬天都陷入「分類困擾」：有人直接丟垃圾桶，也有人以為外層像紙、內容物像土，就順手丟進回收桶。事實上，多數縣市將暖暖包列為「一般垃圾」，但台中市卻是少數把暖暖包納入回收的城市，還發展出「除臭再利用」的新用途。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
F-16V夜訓失聯 顧立雄：偵獲黑盒子斷斷續續訊號
空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部長顧立雄今天（12日）表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 分鐘前 ・ 19
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 29
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 58
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 34 分鐘前 ・ 213
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 20 小時前 ・ 228
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 844