川普上任富豪出走！美富豪湧英「名流村」置產 需求增3成

川普重返白宮後，似乎讓美國出現富豪「脫美潮」。根據官方數據，今年第一季就有近2千名美國人，申請英國公民身份，創下歷史新高。英國也是美國人心中，排名第二想移居國家。英國名流聚集的鄉村地區，正吸引美國人置產，當地房地產公司收到的購屋需求增加3成。

「科茨沃爾德(Cotswolds)」是英國法定的自然美景區，位在倫敦以西160公里，搭火車只需一個半小時車程，正吸引美國人移居。這裡的蜂蜜色石頭和漂亮石材建築，讓許多美國人對英國鄉村生活產生浪漫想像。科茨沃爾德居民Debra Drew表示，美國人可能覺得英國人都住在石頭小屋裡，彷彿一覺醒來就置身於耶誕電影般的環境中。她還提到，英國人對這些逃離美國的美國人非常感興趣，這件事每天都在報紙上報導。

美國知名脫口秀主持人艾倫，因為川普再度當選總統，去年底火速搬到英國科茨沃爾德定居。英國房地產買方代理公司Harry Gladwin表示，在過去12至18個月裡，他們發現註冊尋求購屋協助的美國客戶數量增加了約30%。由於科茨沃爾德是熱門地區，隨便一棟小別墅價格至少135萬美金，約4200萬台幣起。

來自美國的新移民Lauren Neely，從賓州移居英國科茨沃爾德已經快半年。她表示，這是她和先生籌劃了15年的夢想，他們深深愛上英國的生活方式，喜歡這裡的天氣、建築、歷史，甚至連美食都讓他們著迷。科茨沃爾德是名人聚集地，英國超模凱特摩絲、足球金童貝克漢也都住在這裡。Lauren Neely認為，這裡的房子比從巷子裡看起來大得多，而且私密性極佳，富裕的人們也都很有禮貌、包容且舉止得體。

英國是美國人第二想移居的國家，僅次於加拿大。但是，今年的「私人財富遷移報告」指出，英國變成富豪出走第一名的國家，其次才是中國。預估英國今年累計出走的資產規模，可能突破920億美元，相當於2.9兆台幣，是史上最大規模高資產人士流失潮。英國首相施凱爾表示，對經濟有強勁貢獻的人變少，反而是在經濟中會對薪資造成下滑壓力的產業工作的人變多了。

因此，英國政府提出「移民白皮書」，雖然是縮緊移民政策，但對高薪人才將大開綠燈。年薪超過12.5萬英鎊，約530萬台幣以上的簽證持有人，住滿3年就能申請英國永居權，比現行5年大幅縮短。英國首相施凱爾強調，如果有貢獻就更容易取得永居權，如果工作、繳稅並協助重建國家，英國需要高品質的移民，這恰好成為想擺脫川普的美國富豪的移居誘因。

