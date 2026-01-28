川普上任後台美首場EPPD 解決雙重課稅列7大共識之一

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿 Jacob Helberg，於27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD)會議。經濟部表示，這是自2020年首屆EPPD舉行以來，雙方主談人首度以實體方式會晤，也是美國總統川普就任後，台美首次舉行EPPD對話，並就確保AI供應鏈安全、儘速解決雙重課稅等議題，達成7大雙邊經濟合作共識。

經濟部指出，雙方一致認為台海和平與穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並於會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」(Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security)，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

本屆EPPD會議聚焦7大合作領域，包括促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美於第三國合作，以及雙邊經濟合作等議題，並就持續深化台美夥伴關係深入交換意見。

經濟部說明，雙方將針對重要合作議題成立工作小組，透過持續對話，進一步擴大合作成果。

在「確保AI供應鏈安全」方面，台美同意促進雙方企業在AI科技及先進機器人領域的夥伴關係，推動可信賴的正體中文語料庫於大型語言模型(LLM)的應用，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

數位基礎建設方面，雙方支持探索低軌衛星合作、強化海底電纜安全及資通訊基礎建設，並促進在產業開放網路及次世代通訊技術(如6G)等供應鏈合作，以提升台灣數位基礎建設的整體韌性。

在「關鍵礦物供應鏈」領域，雙方同意加強在關鍵礦物採礦、提煉及礦源探索等方面的合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，共同提升供應鏈韌性。

無人機供應鏈方面，台美將研議透過無人機認證機制，促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。工業技術研究院於會前已與美國無人機產業協會(AUVSI)簽署 Green UAS 授權評鑑及服務協議，將有助我國無人機產業導入國際認證制度，深化台美產業合作。

在高科技人才培育方面，雙方將持續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才培育與技術發展，並就AI Academy合作架構交換意見。

至於台美在第三國合作，除既有友邦合作外，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域推動合作計畫。美方亦將持續支持台灣提升因應經濟脅迫的整備能力，並協助其夥伴強化相關韌性。

在「雙邊經濟合作」方面，雙方同意持續強化投資審查合作，並就儘速解決雙重課稅問題進行協商，為雙邊投資與經貿往來創造更有利環境。

經濟部指出，自2020年首屆EPPD以來，台美已舉行六輪對話，本次會議為川普總統去年就任後首度召開。雙方均對此次對話表示高度重視，認為這是深化經濟合作、鞏固雙邊夥伴關係的重要契機。

會議期間，雙方邀集多個部會官員與會，即便華府因天候不佳，聯邦政府宣布停班停課，美方相關部會官員仍踴躍出席，充分展現對本次對話的重視。台美雙方並期待持續透過EPPD機制，深化各領域合作，共同促進供應鏈安全與經濟長期繁榮發展。

