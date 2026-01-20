川普上任一週年不滿意度破5成 民眾怨未抑制物價、關注海外過多

川普上任一週年不滿意度破5成。美聯社資料照片



美國總統川普的第二任期至週二（1/20）滿一週年，民調顯示，美國民眾大多認為川普對於平抑物價等民生問題做得不夠，對於海外事務則關注太多。幾乎所有本月進行的最新民調均顯示，美國民眾對川普的不滿意度超過5成，但對他滿意的民眾仍穩定保持在4成左右。

根據整合美國各大民調的RealClearPolling網站統計，目前川普的施政滿意度約為42.5%，不滿意度約為55.1%。

哥倫比亞廣播公司（CBS）於1月14日至16日進行的民調顯示，41%的民眾對川普（Donad Trump）表示滿意，58%表示不滿意。

這份民調顯示，74%的民眾認為川普政府對降低物價做得不夠、76%表示自己的收入追不上通膨。物價是美國民眾衡量整體經濟狀況的首要指標，股市、就業情況則不那麼受重視。

44%民眾表示，川普過去一年的政策讓他們的財務惡化，38%表示沒有改變，僅18%表示財務改善。

此外，53%美國人認為川普政府過於著重海外事務。

儘管對川普的整體觀感偏向負面，美國民眾對川普和共和黨在經濟與移民議題上的處理方式之評價，仍優於對民主黨的看法。

逾5成認為川普政策令美國經濟惡化

有線電視新聞網（CNN）委託SSRS進行的最新民調則顯示，高達58％的受訪民眾認為他過去一年的施政表現「不及格」。

這份民調顯示，對於當前美國最重要的問題為何，高達42%的受訪者認為是經濟與生活成本，22%認為是美國的民主狀態，15%認為是移民問題，認為是醫療政策與犯罪問題者分別為8%與6%。

55%受訪者認為川普的政策使全國經濟情況惡化，僅32%認為有所改善。64%受訪者表示，川普在試圖平抑物價方面做得不夠；即便是共和黨人，也有約半數也認為他應該做得更多。

這份民調也顯示，美國民眾普遍憂慮川普行使總統權力的方式。58%認為川普與他的政府過度使用權力；59%認為川普過度擴張對他國的權利；57%認為他過度刪減聯邦政府計畫。

僅37%受訪者表示川普將國家利益置於個人利益之上，也只有32%認為川普了解美國百姓的日常困境。即使是整體上認同川普表現的人，仍有約四分之一不覺得川普能了解他們的問題。

