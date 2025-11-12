川普上福斯專訪直言大學「需要外籍生」...沈榮欽節譯：未來兩年美國將同意60萬名中國學生簽證...比現時多一倍
美國福斯新聞10日播出總統川普的專訪，主持人英格拉漢（Laura Ingraham）訪問期間談及許多議題，如推動開放60萬張學生簽證、亞太區域局勢、日本首相高市早苗遭中國外交官威脅「斬脖」等，而中國人大批入學問題，川普也一改反中態度，直言需要外國留學生。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽節取部份訪談翻譯。
沈榮欽提到，川普接受福斯新聞主持人英格拉漢專訪，談及美國內政與外交，其中與台日中有關的問題，媒體大多語焉不詳，他節譯兩個重要問題如下：
英格拉漢：「你非常欣賞的日本首相高市早苗表示，台灣情勢十分嚴峻，日本將把中國對台灣的軍事衝突可能涉及日本「存亡危機事態」。中國外交官竟然在社群媒體表示，日本首相應被斬首。中國不是我們的朋友吧？」
川普：「很多我們的盟友也不是我們的朋友，很多盟友在貿易上佔我們的便宜比中國更糟。中國也佔了我們的便宜，我們建造了中國的軍隊，我們建造了中國的一切。別忘了，我在第一任期時，很早就對中國課徵數千億元關稅。我在防疫表現十分優秀，而 Covid 病毒正是來自中國。我和習近平主席關係良好，我和中國關係良好。唯一和中國打交道的方式是透過實力。美國之所以有強大實力是因為我課徵關稅，是因為我強化軍隊。他們有很多導彈，我們也有很多導彈，他們不會想和我們為敵。」
英格拉漢：「很多 MAGA 成員不喜歡成千上萬的外國留學生進入美國，我們有 25 萬中國留學生，政府本來計畫趕走他們，但是又改變心意。你說允許 60 萬中國學生到美國留學，為什麼你認為這是一個符合 MAGA 的政策？當我們有這麼多美國小孩因此無法進入大學就讀，很多大學因為中國收入而變得富有？」
川普：「不只中國，我們也有很多留學生來自其他國家。我們有一個非常龐大的教育系統，需要留學生收入才能維持下去，否則有些學校財務會有困難。」
英格拉漢：「那又怎樣？難道我們就應該因此依賴中國嗎？」
川普：「我們需要外國留學生。」
英格拉漢：「但是他們不是法國人，是中國人。他們在監控我們、竊取我們的智慧財產。」
川普：「那妳覺得法國人比較好嗎？」
英格拉漢：「是的。」
川普：「我不這麼認為。我們和法國有很多問題，他們對美國產品課徵 25％ 關稅，我們的科技產業在法國被不公平地課稅，這是個問題。你要知道，國際學生的學費加倍，我們的大學需要這筆錢，我把這個看成一項生意。你不想把全世界的留學生都減半，讓我們的大學沒有足夠的經費。而且 MAGA 是我的想法，我比任何人都了解 MAGA 要的是什麼。」
沈榮欽也提到，白宮稍早宣佈，未來兩年會同意60萬個中國留學生簽證，比現時30萬多出一倍。他也說，有些人喜歡拿川普言行不一來替川普辯護，說不要把他的話當真，所以在川普稱讚習近平的外交辭令時，甚至會有非常兒童的反應。
沈榮欽認為，這其中有不少錯誤，例如川普 2.0 對中國關稅課徵，恐怕和大多數人從媒體得到的認知不同，但是說來話長，有空再談。
(圖片來源：福斯新聞YouTube)
