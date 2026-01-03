川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）路透社今天引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。

這波停擺發生之際，美國剛將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人自首都卡拉卡斯（Caracas）押送離境，並宣布將主導這個南美洲國家的政治過渡。

川普今天表示，對委國的「石油禁運」已經全面生效。

根據監控數據顯示，多艘近期已裝載原油與燃料、原定前往美國與亞洲等地的船舶均未啟航；另有部分原在排隊等候裝載的油輪則已空船駛離。監測機構 TankerTrackers.com指出，委國主要油港荷塞（Jose）今天沒有任何油輪進行裝載作業。

消息來源及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，全面中止原油出口，包括由國營PDVSA主要合作夥伴雪佛龍（Chevron）承租的油輪，可能迫使委國加速削減油田產量，主因是近幾週來，該國的儲油槽以及作為流動倉儲的船隻皆已迅速飽和。

PDVSA與雪佛龍對於置評請求尚未立即回應。（編譯：蔡佳敏）1150104