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美國總統川普週三證實，為報復美軍阿帕契（Apache）直升機遭擊落，美軍已對伊朗南部沿海發動空襲。伊朗外交部長隨即放話將予以反擊，要求外國勢力撤離該海域。此舉不僅讓中東局勢再度陷入動盪，也導致國際油價瞬間飆升。

美國中央司令部（CENTCOM）表示，在川普的指示下，美軍於美東時間週三下午5點對伊朗發動「自衛性打擊」。據悉，美軍鎖定了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的伊朗防空系統與雷達設施。川普在接受媒體採訪時強調，針對美軍直升機遭擊落的行為，美方必須做出「強而有力」的回應，並稱此次行動是針對伊朗侵略行為的對等報復。

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伊朗方面則對此強烈譴責。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 在社群平台 X 上發文警告，伊朗武裝部隊不會對任何攻擊坐視不管，並敦促外國軍隊撤離荷姆茲海峽，以免被捲入戰火。他強調該海域並非國際水域，而是由伊朗與阿曼（Oman）共同管轄，外國勢力若繼續停留，將面臨因誤判或交火而受損的風險。

此次衝突源於週一美軍一架阿帕契直升機在阿曼海岸附近遭擊落，所幸兩名機組人員在海上無人艇的協助下成功獲救，目前傷勢穩定。儘管川普先前多次宣稱中東和平談判已進入最後階段，但此次軍事行動無疑為脆弱的停火協議蒙上陰影。受此消息影響，西德州原油（WTI）價格在亞洲市場開盤前應聲上漲1.4%，來到每桶89.40美元。

原文出處：川普下令報復！美軍空襲伊朗反擊直升機遭擊落 國際油價應聲大漲

本文由AI協作，經編輯審核後發布