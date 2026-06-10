將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

根據伊朗媒體報導，伊朗南部的荷姆茲海峽周邊地區於週三遭到空襲。美國總統川普證實，美軍針對先前直升機遭擊落事件展開報復性打擊，伊朗境內多處港口城市與島嶼皆傳出劇烈爆炸聲響。

伊朗半官方媒體《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）與《法斯通訊社》（Fars News Agency）週三在社群平台 Telegram 上發布消息指出，位於伊朗南岸的格什姆島（Qeshm Island）以及重要港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas），在凌晨時分傳出多次巨大的爆炸聲響，引發當地居民恐慌。

廣告 廣告

美國總統川普隨後證實，這波軍事行動是由美軍發動的報復性空襲。川普表示，由於美軍先前有一架直升機遭到擊落，為了回應挑釁並維護區域安全，美軍決定對伊朗相關目標實施精準打擊。目前美方尚未透露具體的受損程度或傷亡人數。

荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）作為全球最重要的石油運輸航道，長期以來一直是美伊關係緊張的前線。此次美軍的報復行動，無疑讓中東局勢再度陷入動盪。國際社會正密切關注伊朗方面是否會採取進一步的反擊行動，以及此事件對全球能源供應可能造成的衝擊。

原文出處：川普下令報復！美軍空襲荷姆茲海峽周邊 伊朗南部傳出劇烈爆炸聲

本文由AI協作，經編輯審核後發布