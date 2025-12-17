川普下令封鎖進出委內瑞拉受制裁油輪 緊張升溫

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普今天下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖，此舉勢必將大幅升高華府與卡拉卡斯之間的緊張情勢。

路透社報導，目前還不清楚川普政府將如何執行對受制裁船隻的封鎖，以及他是否會如同上週那樣動用海岸防衛隊攔截船隻。近幾個月來，川普政府已將數以千計的軍人與近10艘軍艦調派到加勒比海地區，包括一艘航空母艦。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「由於竊取我們的資產以及許多其他原因，包括恐怖主義、毒品走私與人口販運，委內瑞拉政權已被列為外國恐怖組織。因此，今天我下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」

川普下令封鎖進出委內瑞拉受制裁的油輪後，美國原油期貨在亞洲盤上漲超過1%，報每桶55.96美元。油價今天收在每桶55.27美元，創2021年2月以來新低。

美國上週在委內瑞拉外海扣押一艘受制裁的油輪後，實際上已形成禁運狀態，多艘運載數百萬桶原油的油輪為了避免冒著遭扣押的風險，停留在委內瑞拉水域內。

對於此事，五角大廈將相關問題轉交白宮回應。負責政府所有對外新聞事務的委內瑞拉通訊部，沒有立即回覆置評要求。

馬杜洛今天晚間在川普發文前於一場活動中表示：「帝國主義與法西斯右派企圖殖民委內瑞拉，奪取我們豐富的石油、天然氣、黃金與其他礦產。我們已發誓將堅決捍衛我們的國土，在委內瑞拉，和平終將獲得勝利。」

川普的行動包括在此區加強軍事部署，以及在靠近委內瑞拉的太平洋與加勒比海地區，對船隻發動20多次軍事打擊，造成至少90人喪命。

川普也表示，美國對委內瑞拉的地面打擊即將展開。

馬杜洛則指控，美國的軍事集結目的在推翻他，並掌控這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國的石油資源。委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。（編譯：張曉雯）1141217