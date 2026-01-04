川普下令封鎖領海！ 美艦隊圍堵 委國石油出口陷癱瘓
委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，美國總統川普隨即宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖。受封鎖令影響，委國各大港口已全面癱瘓，所有載滿原油的貨輪被迫滯留。然而，川普同時向美國石油巨頭喊話，準備投入數十億美元「重整」這塊全球原油儲量最大的版圖。
美國總統川普：「我們將讓美國非常大型，也是全球規模最大的石油公司進駐，投入數十億美元，修復那裡嚴重損壞的基礎設施，石油基礎設施，並開始為這個國家賺錢。」
生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普召開記者會，話鋒一轉談的就是美國要接管委國豐富的石油資源。
美國總統川普：「我們必須重建委國整個基礎設施，那些（石油）設施都腐朽了，其實非常危險，簡直就是個火藥桶。」
美國能源業者雪佛龍，是目前唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司，委國石油若能開放，勢必搶得先機，至於埃克森美孚與康菲石油，則在前總統查維茲下令油田國有化後，陸續退出委內瑞拉，儘管川普宣布委國石油禁運，但美媒分析對油價影響不大。
美國NewsNation新聞報導：「目前大多數經濟學家表示，這可能只會產生微小的影響，價格可能僅會略微升高，因為煉油廠並非此次攻擊的目標。」
美國不只抓人，還要拿回石油資源，引起全球譁然，西方國家包括歐盟在內，表示支持委國和平民主轉型，但伊朗、俄羅斯，都是批評與譴責，俄國抨擊美方，將「意識形態敵意」凌駕於外交之上，南美國家除了阿根廷讚好高呼自由萬歲，哥倫比亞抨擊華府行動，侵犯拉丁美洲主權，古巴譴責美國襲擊委內瑞拉的罪行，但兩國可能隨時就會成為美國的下一個目標。
美國總統川普：「哥國總統擁有古柯鹼加工廠，他擁有製造古柯鹼的工廠，沒錯，我想我堅持我最初的聲明，他正在製造古柯鹼，他們正將這些毒品運往美國，所以他最好小心點。」
美國國務卿盧比歐：「如果我住在哈瓦那，並且在政府任職，我至少會感到一點擔心。」
美國明示暗示要拉丁美洲各國好自為之，自己看著辦，華府眼中，活抓馬杜洛就是針對所有不聽話鄰居的震撼教育。
不斷更新／美軍逮捕馬杜洛夫婦 中國再度發聲
川普逮委內瑞拉總統！專家示警「下一步恐是這兩國」
川普下令轟炸委內瑞拉！比特幣跌破9萬美元
美軍「絕對決心行動」！ 「癱瘓北京神盾」2.2小時活捉馬杜洛
川普為緝毒進攻委內瑞拉？專家揭美國「虛偽正義」：這2大利益才是真正核心算盤
美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。美國總統川普聲稱，這些攻擊行動是為阻止毒品流入美國的必要升級手段，並堅稱美國正與販毒集團進行一場「武裝衝突」。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文指出，美國侵襲委內瑞拉，背後這2大利益恐怕才是真正的核心算盤，在國際政治裡，所謂的「正義理由」，往往只是包裝利益的......
川普「突襲委國」劇本太厲害？美學者警告：恐成北京犯台策略
隨著美國在西半球重塑強勢主導地位，川普政府針對委內瑞拉馬杜洛政權採取的「封鎖敵國、剷除領導層」模式，引發國際戰略圈的深層擔憂。因為有學者指出，雖然華盛頓此舉意在鞏固美洲後院，但北京正密切關注這套的戰略邏輯，一旦中國將此視為可行的國際先例，這套由美國展演的劇本，最終極有可能被北京轉化為對付台灣的實戰策略。
140分鐘「絕對決心行動」逮馬杜洛 川普：比電影精采
關於馬杜羅被捕及美國「接管」委內瑞拉計劃，我們目前已知什麼？
特朗普說，美國石油公司將進入委內瑞拉以修復基礎設施，「並開始為國家賺錢」。他表示這些財富將流向委內瑞拉人民和美國。
美國攻擊委內瑞拉 高市早苗表明日本政府立場
（中央社東京4日綜合外電報導）美國總統川普政府3日動武抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並把他押到美國。日本首相高市早苗今天已公開表達日本政府的立場。日媒分析，高市如何表態也是個難題。
中經院長：川普有其他大事 台美關稅協議要再等等
（中央社記者趙敏雅台北4日電）美國總統川普於美東時間3日表示，對委內瑞拉發動「大規模打擊」，已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。中經院院長連賢明分析，川普宣告門羅主義復活，川普手上還有其他大事，相較之下，台美關稅協議還需要一些時間。
馬杜洛遭美逮捕 學者：拉美國家恐懼「美國說打就打」
美國對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並直接拘捕在任總統馬杜洛及其夫人，震動國際社會。彰化師範大學教授李其澤分析，此舉不僅突破冷戰後國際政治既有底線，也清楚顯示美國正以更直接、毫不掩飾的方式，重申其對西半球乃至全球秩序的主導地位。
《各報要聞》美襲擊委內瑞拉 活逮馬杜洛
【時報-台北電】委內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨2時左右傳出多起爆炸聲，美國總統川普證實美軍展開這次空襲，成功抓獲委國總統馬杜洛夫婦，將2人押送離境。川普也將在美東時間上午11時，召開記者會回應此事。據悉，馬杜洛將被押送至美國受審。委國則要求聯合國安理會召開緊急會議回應美國攻擊。諷刺的是，馬杜洛才在上周稍早喊話，願意在任何時間、地點，與美國討論打擊毒品走私與美國對委國石油產業投資。 被捕前一天 馬杜洛見陸特使 就在前一天，馬杜洛在總統府會見大陸政府拉美事務特別代表邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與大陸是兄弟情誼。在美委軍事升溫數月以後，美國終於對委內瑞拉展開陸地行動。卡拉卡斯在當地時間3日凌晨1時50分傳出第一起爆炸，民眾目擊數架委國並未擁有的雙旋翼直升機於當地上空盤旋。卡拉卡斯附近數個軍用與民用設施，包含卡洛塔空軍基地、位於市中心的提烏納要塞、北邊港口拉圭拉與濱海城市伊格羅特等地都冒出滾滾濃煙，也有民眾拍到許多車輛與人員匆忙逃離提烏納要塞。 川普稱將介入委國石油業 安排接班人
美軍出手震撼油市！專家估「布蘭特油價」恐跳空 上看每桶65美元
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國對南美主要產油國委內瑞拉發動軍事行動，引發市場對地緣政治升溫的憂慮，國際油市預料將迎來新一波震盪。多位分析人士...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
美國突襲委內瑞拉 專家短期衝上65美元
[NOWnews今日新聞]美國總統川普昨（3）日突襲委內瑞拉，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦。然而，委國為全世界石油蘊藏量冠軍，預估會對國際油價產生震盪。海外專家分析，下週...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
複製藏身處、安排線民潛伏...... 暗中籌備半年美國生擒馬杜羅過程曝光
《華爾街日報》3日揭開美國發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）、生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦的內幕，指美國情報人員去年夏末就開始追蹤馬杜羅的飲食、穿著、住所和出沒地點，並在馬杜羅核心圈安插線人，行動所需的一切準備工作在12月底就緒，但川普仍在觀望馬杜羅是否會主動
美軍突襲抓捕馬杜洛後 美國解除加勒比海空域限制
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國今晚解除了在行動期間針對加勒比海的空域限制。該空域在美軍這場行動期間禁止商業航班進入。
得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板
約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）4日在彭博資訊發表專欄指出，美國政府突襲「斬首」委內瑞...
神秘「三角洲部隊」活捉馬杜洛！6年前擊殺巴格達迪 傳奇行動紀錄曝光
福斯新聞報導，三角洲部隊的正式名稱為「第一特種部隊作戰分遣隊－三角洲」（1st Special Forces Operational Detachment－Delta），專門負責高風險任務，包括抓捕或擊斃高價值目標，以及其他需要速度、隱密性與精準度的敏感行動。川普在節目中大讚「他們的演練與訓練程度前...