川普下令封鎖領海！ 美艦隊圍堵 委國石油出口陷癱瘓

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，美國總統川普隨即宣布對委內瑞拉實施「石油禁運」與海域封鎖。受封鎖令影響，委國各大港口已全面癱瘓，所有載滿原油的貨輪被迫滯留。然而，川普同時向美國石油巨頭喊話，準備投入數十億美元「重整」這塊全球原油儲量最大的版圖。

美國總統川普：「我們將讓美國非常大型，也是全球規模最大的石油公司進駐，投入數十億美元，修復那裡嚴重損壞的基礎設施，石油基礎設施，並開始為這個國家賺錢。」

生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普召開記者會，話鋒一轉談的就是美國要接管委國豐富的石油資源。

美國總統川普：「我們必須重建委國整個基礎設施，那些（石油）設施都腐朽了，其實非常危險，簡直就是個火藥桶。」

美國能源業者雪佛龍，是目前唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司，委國石油若能開放，勢必搶得先機，至於埃克森美孚與康菲石油，則在前總統查維茲下令油田國有化後，陸續退出委內瑞拉，儘管川普宣布委國石油禁運，但美媒分析對油價影響不大。

美國NewsNation新聞報導：「目前大多數經濟學家表示，這可能只會產生微小的影響，價格可能僅會略微升高，因為煉油廠並非此次攻擊的目標。」

美國不只抓人，還要拿回石油資源，引起全球譁然，西方國家包括歐盟在內，表示支持委國和平民主轉型，但伊朗、俄羅斯，都是批評與譴責，俄國抨擊美方，將「意識形態敵意」凌駕於外交之上，南美國家除了阿根廷讚好高呼自由萬歲，哥倫比亞抨擊華府行動，侵犯拉丁美洲主權，古巴譴責美國襲擊委內瑞拉的罪行，但兩國可能隨時就會成為美國的下一個目標。

美國總統川普：「哥國總統擁有古柯鹼加工廠，他擁有製造古柯鹼的工廠，沒錯，我想我堅持我最初的聲明，他正在製造古柯鹼，他們正將這些毒品運往美國，所以他最好小心點。」

美國國務卿盧比歐：「如果我住在哈瓦那，並且在政府任職，我至少會感到一點擔心。」

美國明示暗示要拉丁美洲各國好自為之，自己看著辦，華府眼中，活抓馬杜洛就是針對所有不聽話鄰居的震撼教育。

