川普下令復仇！美軍發動「鷹眼打擊」狂轟敘利亞70目標

〔編譯陳成良／綜合報導〕2名美軍士兵日前在敘利亞遭恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)殺害，美軍展開大規模報復行動。美國中央司令部(CENTCOM)宣布，奉美國總統川普之命，美軍於當地時間19日晚間發動代號「鷹眼打擊」(Operation Hawkeye Strike)的軍事行動，出動戰機、攻擊直升機與火砲，對敘利亞境內超過70個ISIS目標，投擲逾100枚精準制導彈藥。國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)更直言，這次空襲是「復仇宣言」。

根據軍事媒體《The Aviationist》報導，此次行動是為了回應12月13日發生在敘利亞中部帕米拉(Palmyra)附近的致命伏擊。當時一支美敘聯合巡邏隊遭遇ISIS槍手襲擊，造成兩名來自愛荷華州國民兵的士兵及一名翻譯喪生。由於愛荷華州別稱「鷹眼之州」(Hawkeye State)，美軍特將此次報復行動命名為「鷹眼打擊」，以紀念犧牲官兵。

儘管面臨退役爭議，美國空軍的A-10C「雷霆二式」攻擊機(俗稱疣豬)在本次行動中扮演關鍵角色。美軍釋出的畫面顯示，A-10C與F-15E「打擊鷹」戰機各掛載了4枚聯合直攻彈藥(JDAM)，AH-64「阿帕契」直升機則配備地獄火飛彈參與打擊。此外，地面部隊也動用了 M142「海馬士」，據傳可能發射了陸軍戰術飛彈(ATACMS)。

中央司令部指出，攻擊目標鎖定 ISIS 的基礎設施與武器庫，旨在削弱其策劃恐怖攻擊的能力。司令庫柏上將(Adm. Brad Cooper)強調，美軍將持續無情追擊試圖傷害美國及其盟友的恐怖份子。

值得注意的是，此次行動凸顯了敘利亞地緣政治的重大轉變。自敘利亞獨裁者阿塞德(Bashar Al-Assad)政權於2024年垮台後，由夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的過渡政府與西方關係逐漸回暖。川普在聲明中透露，敘利亞政府對美軍此次空襲給予「全力支持」；敘利亞外交部亦公開邀請美國及盟軍協助打擊ISIS。

這與過去美軍在敘利亞行動時需提防阿薩德政府軍及俄軍干擾的情況截然不同。報導指出，英國皇家空軍的無人機近期飛行路徑顯示，聯軍飛機已可直接飛越黎巴嫩進入敘利亞領空，顯示雙方已建立正式的外交與軍事協調機制。

