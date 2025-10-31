川普下令恢復核武測試 紐時：中國重啟新疆核試場工程

川習會昨天（30日）在南韓釜山落幕，美國總統川普（Donald Trump）在與中國國家主席習近平會面前，宣布已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器。《紐約時報》報導，川普此舉導致美中之間的核武競爭更為複雜，同時中國也持續推進核武擴張，正重啟位於新疆羅布泊核試驗場的建設工程。

美國總統川普（Donald Trump，左）在與中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山會面，川普在會面前下令恢復核武測試。（Photo by Huang Jingwen/Xinhua via Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在社群媒體發文，美國「擁有的核武器比任何其他國家還多」，並指出俄羅斯位居第二，中國則是「遠遠落後排在第三，但將在五年內迎頭趕上。」川普說：「由於其他國家正在進行試驗計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我們的核武器。這個程序，將立即開始。」

CNN指出，這將是美國政策的重大轉變。根據美國國會圖書館（Library of Congress）資料，美國「自1992年來一直遵守自願暫停核爆試驗」的政策。

《紐約時報》30日報導，川普的命令可能是受到幾天前俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的說法所刺激，普丁宣稱已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon）。

報導指出，美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員潘達（Ankit Panda）說，如果美國真的朝恢復核試驗的方向邁進，實際上等於給中國和俄羅斯許可，讓它們能重新展開全面核試驗，而這兩個國家已經多年未這樣做。

報導還說，衛星圖像顯示，位於新疆的羅布泊核試驗場正在重啟建設工程。曾在美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）擔任圖像分析師的巴比亞茲（Renny Babiarz）等專家，在近期針對該地區的研究中指出，此次建設包括可用於地下核試驗的新隧道，這或許有助中國研發新型核武器。

報導形容，中國重啟新疆羅布泊核試驗場的建設工程或許是在釋放訊號，就是若其他國家恢復核試，中國也可採取對等回應。

潘達表示，若川普真的下令進行新的核試驗，美國需約18個月時間準備內華達州可能用於試驗的場地。中國和俄羅斯的準備速度可能會稍快一些。

美國國防次長柯伯吉（Elbridge Colby）今年較早時在參議院提名聽證會上表示，「俄羅斯幾乎已完成其所有核力量的現代化，中國也在推進核力量現代化，其核武庫擴充速度驚人」。

中國於1964年進行首次核試驗，最後一次核試驗在1996年，即多數國家通過《全面禁止核試驗條約》（CTBT）的全球核試禁令前不久。

中國共進行過約45次核試驗，遠少於美俄進行的數百次。自1996年以來，中國與其他擁核國一直通過「亞臨界核試驗」對核彈頭進行檢測和測試，這類試驗不會引發核爆炸。

根據美國科學家聯合會專家今年較早時發布的調查報告，中國目前擁有約600枚核彈頭，其中大部分被設計用於陸基導彈，數量遠少於美國和俄羅斯持有的數千枚核彈頭。