川普下令恢復核試 范斯：攸關美國國安

美國副總統范斯( JD Vance)30日表示，對美國的核武軍火庫進行測試將確保它們能確實地「正常運作」，但他並未詳細說明美國總統川普(Donald Trump)下令進行的是哪種類型的核試。

川普先前在亞洲訪問時在社群媒體發文，表示他已指示國防部立即展開核武測試。

范斯在白宮被問到此事時告訴記者，確保美國的核武軍火庫確實正常運作，是美國國家安全的一個重要部分，而這也是一種測試體制的一部分。

川普在南韓出席與中國國家主席習近平的會談前，在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，美國擁有的核武數量超過任何國家，俄羅斯排第二，中國第三，但5年內可追上。「由於其他國家的試驗計畫，我已指示戰爭部(五角大廈)開始在平等基礎上進行我們的核武試驗。這項程序將立即展開」。

川普此舉也正值俄羅斯無視華盛頓的警告，在29日宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」(Poseidon)。