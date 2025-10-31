川普下令恢復美國核武測試！結束33年中止期 中俄反應強烈
美國總統川普昨（30日）突然宣布，命令美軍立即重啟核武測試程序，結束自1992年以來長達33年的中止期。此舉被視為對中國與俄羅斯的強硬信號，震撼國際社會。
《路透社》報導，川普是在搭乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One）前往南韓釜山、準備與中國國家主席習近平舉行貿易會談途中，於「Truth Social」平台上發布指令。他在貼文中寫道：「鑑於其他國家的測試計畫，我已指示『戰爭部』在平等基礎上開始測試我們的核武，這一程序將立即開始。」他並表示：「俄羅斯排第2，中國雖然落後，但5年內會趕上。」
目前尚不清楚川普所指的「測試」是指核爆實驗（由國家核安全局NNSA執行），或僅為核武飛彈飛行測試。除北韓外，過去25年沒有任何核武國家進行過實際核爆。美國上一次核試是在1992年9月，之後時任總統老布希（George H.W. Bush）宣布全面暫停核試；俄羅斯的最後一次核試為1990年，中國則是1996年。
俄羅斯：我們未測試核武 普丁警告將「對等回應」
俄羅斯本月連續進行多項軍事行動，包括21日測試核動力巡弋飛彈、22日舉行核戰備演習、28日測試核動力魚雷，引發外界關注。對於川普的指控，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「川普總統提到其他國家正在進行核武測試。截至目前，我們並不知道有任何國家這麼做。」
俄羅斯總統普丁多次強調，若任何國家恢復核試，俄方也將「採取相應行動」。俄羅斯目前擁有全球最大的核武庫，約5,580枚核彈頭。
軍事分析指出，俄羅斯近期測試的「波塞頓」（Poseidon）核動力魚雷可引發巨大放射性海嘯，摧毀沿岸地區；而「暴風雪」（Burevestnik）巡弋飛彈同樣具核能力。
中國籲美國遵守禁試承諾 維護全球穩定
中國近年快速擴增核武庫，習近平上任以來5年間，中國核彈頭數量已翻倍至約600枚。針對川普的決定，中國外交部呼籲美國「遵守核試暫停承諾」，維護全球戰略平衡與穩定。
設於維也納的「全面禁止核試驗條約組織」執行秘書弗洛伊德（Robert Floyd）對此表示震驚，警告「任何核爆試驗都將對全球防止核擴散的努力與國際和平構成嚴重威脅」。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也透過發言人表示，目前全球核風險「已令人震驚地高」，呼籲各國避免可能導致誤判或升級、造成「災難性後果」的行為。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）重申：「過去80年來超過2,000次核試的慘痛教訓不可遺忘，核武試驗在任何情況下都絕不能被允許。」
川普：測試為確保核武「正常運作」 地點稍後決定
返美途中，川普在「空軍一號」上向媒體表示，恢復核試是為確保美國在核武領域不落後：「既然其他國家在測試，我認為我們也應該這麼做。」他補充，核試地點將「稍後決定」。
當被問及是否讓世界更接近核危機時，川普回應：「美國的核武庫非常安全。我希望看到去核化，因為我們的核武太多。俄羅斯第2，中國第3，但中國4、5年內會趕上。」他並稱，華府正與俄羅斯討論相關議題，「若有協議，中國也會被納入。」
副總統范斯（JD Vance）則支持川普立場，稱核試是「維護國家安全的必要步驟」：「我們知道核武目前運作良好，但仍須持續測試與監控，確保萬無一失。」
華府內部反對聲浪：恐引爆新核軍備競賽
川普的決定立即引發美國國會部分議員反彈。民主黨籍參議員馬基（Edward Markey）宣布，將提出法案禁止為核試提供資金，防止白宮推動「重啟核測」計畫。
馬基批評：「川普的『核能美國計畫』將刺激俄中恢復核試，中國甚至可能因此獲益更多。這是一項魯莽的命令，只會讓美國與世界更危險，並引發新一輪核軍備競賽。」
美國「軍控協會」執行主任達里爾・金博爾（Daryl Kimball）則指出，美國若要在內華達舊核試場重啟地下試爆，至少需36個月準備時間。他批評川普「資訊錯誤、脫離現實」，強調美國沒有任何技術、軍事或政治理由重啟核爆測試，並警告此舉可能「引發連鎖核試、破壞《核不擴散條約》」。
早在8月，川普便透露曾與普丁討論核武管制，並希望中國加入核裁軍談判。但北京回應，美方要求中國參與是「不合理且不現實的」，因為中國的核庫存規模遠小於美俄兩國。
更多鏡週刊報導
Toyz開鞭！推「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿偷吃王子 開賣秒爆紅掀網戰
APEC峰會大會轉播秀TAIWAN、國旗 直指「晶片領域競爭者」
台中廚餘掩埋場爆「餿水外溢」 環保局沒用防水布稱「土可以吸水」挨轟便宜行事
其他人也在看
(影) 傳俄軍中圈套2300人被俘! 烏軍多布羅皮利亞告捷 俄機械化攻勢慘敗
[Newtalk新聞] X 社群傳出烏軍在頓涅茨克州多布羅皮利亞（Dobropilia）地區的包圍作戰取得重大勝利，共俘獲超過 2,300 名俄軍士兵，並形容這場行動是「敵軍的全面災難」。不過這項消息尚未獲得證實。 有消息指出，烏軍本（10）月中旬在東線採取誘敵深入戰術，成功將俄軍海軍陸戰部隊引入預設包圍圈後發動反擊，據稱數個俄軍機械化連隊在激戰中被徹底殲滅。根據烏方公布的初步戰報，俄軍在嘗試突襲沙霍韋（Shakhove）與沃洛迪米里夫卡（Volodymyrivka）時，共出動 29 輛裝甲車與坦克，但在 6 小時的交戰後被擊退，至少 12 輛裝甲車與 2 輛主戰坦克遭摧毀，地面步兵亦在烏軍無人機攻擊下潰散。 根據《烏克蘭國防通訊社》及戰地畫面顯示，烏軍大量運用 FPV 自殺式無人機，在俄軍尚未突破前線時便鎖定並摧毀「格拉德-P」（Grad-P）可攜式火箭發射系統與彈藥儲區，重創敵方火力支援鏈。 俄軍對烏軍的陣地發起猛攻。 圖：翻攝自 @osintdefenderIT X 帳號 同時，來自第 14 機械化旅「紅卡麗娜」（Chervona Kalyna）的部隊也在羅丁斯克（Rodynsk新頭殼 ・ 1 天前
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 20 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 23 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前