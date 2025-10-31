川普下令恢復美國核武測試！結束33年中止期 中俄反應強烈

美國總統川普昨突然宣布，命令美軍立即重啟核武測試程序。（白宮提供）

美國總統川普昨（30日）突然宣布，命令美軍立即重啟核武測試程序，結束自1992年以來長達33年的中止期。此舉被視為對中國與俄羅斯的強硬信號，震撼國際社會。

《路透社》報導，川普是在搭乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One）前往南韓釜山、準備與中國國家主席習近平舉行貿易會談途中，於「Truth Social」平台上發布指令。他在貼文中寫道：「鑑於其他國家的測試計畫，我已指示『戰爭部』在平等基礎上開始測試我們的核武，這一程序將立即開始。」他並表示：「俄羅斯排第2，中國雖然落後，但5年內會趕上。」

目前尚不清楚川普所指的「測試」是指核爆實驗（由國家核安全局NNSA執行），或僅為核武飛彈飛行測試。除北韓外，過去25年沒有任何核武國家進行過實際核爆。美國上一次核試是在1992年9月，之後時任總統老布希（George H.W. Bush）宣布全面暫停核試；俄羅斯的最後一次核試為1990年，中國則是1996年。

俄羅斯：我們未測試核武 普丁警告將「對等回應」

俄羅斯本月連續進行多項軍事行動，包括21日測試核動力巡弋飛彈、22日舉行核戰備演習、28日測試核動力魚雷，引發外界關注。對於川普的指控，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「川普總統提到其他國家正在進行核武測試。截至目前，我們並不知道有任何國家這麼做。」

俄羅斯總統普丁多次強調，若任何國家恢復核試，俄方也將「採取相應行動」。俄羅斯目前擁有全球最大的核武庫，約5,580枚核彈頭。

軍事分析指出，俄羅斯近期測試的「波塞頓」（Poseidon）核動力魚雷可引發巨大放射性海嘯，摧毀沿岸地區；而「暴風雪」（Burevestnik）巡弋飛彈同樣具核能力。

中國籲美國遵守禁試承諾 維護全球穩定

中國近年快速擴增核武庫，習近平上任以來5年間，中國核彈頭數量已翻倍至約600枚。針對川普的決定，中國外交部呼籲美國「遵守核試暫停承諾」，維護全球戰略平衡與穩定。

設於維也納的「全面禁止核試驗條約組織」執行秘書弗洛伊德（Robert Floyd）對此表示震驚，警告「任何核爆試驗都將對全球防止核擴散的努力與國際和平構成嚴重威脅」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也透過發言人表示，目前全球核風險「已令人震驚地高」，呼籲各國避免可能導致誤判或升級、造成「災難性後果」的行為。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）重申：「過去80年來超過2,000次核試的慘痛教訓不可遺忘，核武試驗在任何情況下都絕不能被允許。」

川普：測試為確保核武「正常運作」 地點稍後決定

返美途中，川普在「空軍一號」上向媒體表示，恢復核試是為確保美國在核武領域不落後：「既然其他國家在測試，我認為我們也應該這麼做。」他補充，核試地點將「稍後決定」。

當被問及是否讓世界更接近核危機時，川普回應：「美國的核武庫非常安全。我希望看到去核化，因為我們的核武太多。俄羅斯第2，中國第3，但中國4、5年內會趕上。」他並稱，華府正與俄羅斯討論相關議題，「若有協議，中國也會被納入。」

副總統范斯（JD Vance）則支持川普立場，稱核試是「維護國家安全的必要步驟」：「我們知道核武目前運作良好，但仍須持續測試與監控，確保萬無一失。」

華府內部反對聲浪：恐引爆新核軍備競賽

川普的決定立即引發美國國會部分議員反彈。民主黨籍參議員馬基（Edward Markey）宣布，將提出法案禁止為核試提供資金，防止白宮推動「重啟核測」計畫。

馬基批評：「川普的『核能美國計畫』將刺激俄中恢復核試，中國甚至可能因此獲益更多。這是一項魯莽的命令，只會讓美國與世界更危險，並引發新一輪核軍備競賽。」

美國「軍控協會」執行主任達里爾・金博爾（Daryl Kimball）則指出，美國若要在內華達舊核試場重啟地下試爆，至少需36個月準備時間。他批評川普「資訊錯誤、脫離現實」，強調美國沒有任何技術、軍事或政治理由重啟核爆測試，並警告此舉可能「引發連鎖核試、破壞《核不擴散條約》」。

早在8月，川普便透露曾與普丁討論核武管制，並希望中國加入核裁軍談判。但北京回應，美方要求中國參與是「不合理且不現實的」，因為中國的核庫存規模遠小於美俄兩國。

