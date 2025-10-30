川普下令戰爭部「重啟核試」 紐時：時機詭異

川習會登場前，川普又有驚人之舉，他透過社群媒體昭告天下，已經下令戰爭部重啟核試。他在貼文中宣稱，美國擁有全球最多的核武數量，俄羅斯位居第2，而中國則遠遠落後，但在5年內將會趕上，因此他要求國防部立即以對等步調展開核試驗。而在川習會後他重申了同樣的論點。

不過川普的說法被媒體打臉，因為根據估算，目前俄羅斯擁有約5500枚核彈頭，美國約5100枚，俄羅斯才是全球第一核武大國。而美國上一次進行核試是在33年前，中國則是從1996年以來沒有進行過核試驗，俄羅斯自1990年起也沒有核試紀錄。

然而俄羅斯動作頻頻，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最近不僅高調曝光一款可突破任何防禦系統的核動力巡弋飛彈，29日更宣稱成功測試另一款同樣是核動力的先進魚雷，取名「海神」

蒲亭表示，「『海神』的威力甚至遠遠超過了我們最先進的洲際飛彈『薩爾馬特』，此外這種武器的速度和深度，在世界上是無與倫比的，而且短期內不太可能被開發出來，也沒有既存的攔截方法。」

根據報導，海神魚雷結合了無人機的特性，可以在水下1千公尺，以時速200公里的速度航行，當它攜帶核彈頭抵達敵方港口，將可引發放射性海嘯，摧毀沿海城市。此外根據去（2024）年底美國國防部公布的中國軍力報告，北京正持續快速擴大核武庫，估計到2030年核彈頭的庫存，將從現有的600枚增加到上千枚。面對中俄兩國的核武擴張，川普自然無法等閒視之。專家分析指出，新一波的核武軍備競賽，恐怕已經在美俄中之間悄悄成形。