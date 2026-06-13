川普下令擊殺！跨國黑幫「阿拉瓜列車」頭目慘死畫面曝
美國總統川普（Donald Trump）今日透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發布重大軍事與反恐成果。川普表示，在他的直接下令下，美國南方司令部（U.S. Southern Command）已發動了一場「迅速且致命的動能打擊」，成功擊斃了惡名昭彰的委內瑞拉跨國黑幫「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）頭目尼諾·古雷羅（Niño Guerrero）。
擊斃全球最嗜血黑幫頭目 川普：為受害者討公道
川普在貼文中將「阿拉瓜列車」形容為「地球上最嗜血的恐怖組織之一」。他強烈抨擊前總統拜登（Joe Biden）任內的邊境政策，指責其開放南部邊境讓數以百萬計的非法罪犯湧入美國，放任這支「外國軍隊」在美國領土上對公民進行強暴、殘害與謀殺，且完全免受懲罰。
川普特別在聲明中點名了兩位震驚全美的社會案件受害者：12歲的喬瑟琳·農加雷（Jocelyn Nungaray）與22歲的萊肯·萊利（Laken Reilly），強調這次的軍事行動正是為了替她們及無數受害的美國家庭伸張正義。他自豪地表示，「透過這次行動，美國軍方已經為她們及其摯愛帶來了應有的報應。」
聯手委內瑞拉反恐 誓言將毒梟「送入地獄」
川普在聲明中指出，他在本屆政府執政初期，便兌現了競選承諾，正式將「阿拉瓜列車」列為外國恐怖組織，不僅驅逐了數千名罪犯，更向長期危害美國公民的跨國販毒集團全面宣戰，藉此暗諷過去「軟弱的領導人」讓美國陷入無助與防禦狀態。
此外，川普也透露，這次打擊行動是與委內瑞拉當局密切協調的結果，並稱讚雙方目前「合作得非常愉快」。他對所有跨國犯罪組織發出強硬警告，強調在他的領導下，這些恐怖分子在委內瑞拉或世界任何地方都將不再擁有避風港，「我們將隨時隨地找出這些兇惡的殺人犯與毒梟，並將他們送回他們該去的地獄深處。願上帝保佑美國！」
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