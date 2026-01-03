川普下令攻擊！ 抓獲委內瑞拉總統夫婦並遣送出境

川普下令對委內瑞拉發動攻擊。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸聲響，美國總統川普隨後發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模攻擊，委國總統馬杜洛及他的妻子已經被抓獲並從委國遣送出境。川普說，這起行動是由美國執法部門聯合執行，美東時間上午11點將在海湖莊園召開記者會說明。

根據《美聯社》，卡拉卡斯在不到30分鐘內接連傳出至少7起爆炸，民眾紛紛湧上街頭，驚慌逃竄；一座軍事基地機庫竄出煙霧，另一處軍事設施則出現停電。經過2小時後卡拉卡斯部分地區還處於停電狀態，不過車輛已經可以自由通行。

委內瑞拉政府對此發表聲明，抗議美方「侵略行為」，總統馬杜洛宣布全國進入緊急狀態。川普隨後證實，已經抓獲委國總統馬杜洛及他的妻子並從委國遣送出境。

綜合美媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）已禁止美國商用飛機在委內瑞拉上空任何高度飛行，原因是「與正在進行的軍事行動有關的安全風險」，這項命令從委內瑞拉當地時間3日凌晨2點生效，持續23小時，但不適用於外國飛機或軍用機。

川普再三允諾在委內瑞拉展開地面行動，並持續施壓馬杜洛，包括擴大制裁和加強美軍在區域內部署，以及對航經太平洋和加勒比海、疑似毒品走私船隻實施數十次打擊行動。

