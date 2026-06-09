川普下令空襲伊朗 美軍展開「自衛性打擊」回應直升機遭擊落

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川普下令對伊朗發動自衛性攻擊。（圖／達志／美聯社）

美國與伊朗緊張情勢再度升溫。美國中央司令部（CENTCOM）表示，在總統川普指示下，美軍於美東時間9日下午5時，針對伊朗目標發動自衛性軍事打擊，以回應一架美軍阿帕契直升機日前在中東地區遭擊落事件。

川普稍早透過社群平台Truth Social發文指出，一架執行巡邏任務的美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽附近遭伊朗攻擊擊落。雖然機上2名飛行員均平安獲救且未受傷，但他強調，「必須對這次襲擊作出回應」。

中央司令部指出，事件發生於美東時間8日晚間7時33分，地點位於阿曼沿岸附近海域。事故發生後，美國海軍中央司令部及第82空降師展開搜救行動，並在約2小時後成功救出機上2名官兵。

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值得注意的是，中央司令部最初發布聲明時，並未明確指出直升機墜落原因與伊朗有直接關聯，而是表示相關事件仍在調查中。不過隨著川普公開指控伊朗涉及攻擊，美方隨後宣布展開報復性打擊，也讓區域情勢再度受到國際關注。

川普並未事先透露具體軍事回應內容，但據外媒報導，他先前曾私下表示，只要沒有美軍人員死亡，仍希望維持目前名義上的停火安排。然而此次軍事行動顯示，美方對伊朗的態度已有所轉變。

事實上，就在發動攻擊前數小時，川普才表示，美國與伊朗的談判已進入最後階段，雙方有機會在2至3天內達成協議，內容將包括限制伊朗核武發展，並在協議簽署後重新開放荷姆茲海峽航運。不過，自本輪衝突爆發以來，川普已多次宣稱協議即將完成，但迄今尚未有具體成果公布。

對於美方指控，伊朗官方並未直接承認擊落美軍直升機。不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過社群平台發文表示，靠近伊朗領土活動的外國軍隊，始終面臨意外事故、人為失誤或捲入衝突的風險。

阿拉奇強調，降低風險最有效的方法，就是讓外國軍隊遠離相關區域。他表示，伊朗傾向透過外交方式解決爭端，但同樣具備採取其他手段的能力。

此外，伊朗國營媒體Press TV也針對事件發表評論，質疑川普先前宣稱伊朗軍事力量遭到重創的說法，認為此次事件顯示伊朗軍隊仍具備相當戰力。

伊朗國會議長加里巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則警告，如果美方違背承諾，伊朗將以自身最擅長的方式作出回應。相關發言也被外界視為對美國最新軍事行動的強硬表態。

截至目前為止，伊朗外交部尚未就美軍此次空襲行動發布正式聲明。不過隨著美方展開軍事報復，外界擔憂美伊衝突恐再度升高，未來中東局勢及國際能源市場動向也將持續受到關注。

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