川普下令空襲奈及利亞IS！痛批殘害基督徒：讓他們付出代價

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國國總統川普今日表示，美軍已對位於非洲奈及利亞西北部的伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子發動空襲。川普指控該組織長期以當地無辜基督徒為攻擊目標，並實施殘忍殺害。他強調此次行動是身為三軍統帥下令的強力致命打擊，旨在制止針對特定宗教群體的暴力行為。

三軍統帥下令發動強力致命打擊

川普於其社群平台真實社群（Truth Social）上證實，美軍針對奈及利亞西北部的伊斯蘭國恐怖分子執行了多次精準打擊。

川普形容這些武裝分子對基督徒的殘害程度，是多年甚至數世紀以來罕見的暴力行為。他表示，這項軍事命令是為了回應恐怖分子持續性的殺戮舉動，並藉此展現美方介入的決心。

美方警告若持續殺戮將面臨更多襲擊

根據外電報導，川普在聲明中指出，他先前已對這些恐怖組織發出警告，若不停止殺害基督徒，將會付出慘痛代價。

他宣稱，隨著空襲行動的執行，這些恐怖分子已開始為其行為付出代價。川普同時發出進一步警告，若武裝分子仍不停止針對基督徒的攻擊，美軍未來將會發動更多、更大規模的襲擊行動。

美軍戰爭部執行多次精準打擊任務

此次行動由美國戰爭部主導，針對特定目標區域進行精確打擊。目前美方尚未公布具體的空襲傷亡數字與詳細座標，但已明確表態此次行動與保護區域宗教少數群體安全直接相關。

這起空襲行動也象徵美國在西非反恐局勢中，針對特定意識形態攻擊行為採取了更為強硬的軍事介入立場。

