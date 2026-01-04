川普下令空襲委內瑞拉並逮捕馬杜洛 《紐約時報》批違法且不符美國利益

委內瑞拉遭到美國砲擊，其防空系統遭到攻擊而失靈。 圖：翻攝自@TEXASTITANTAC

[Newtalk新聞] 美國總統川普近月在加勒比海大規模部署軍事力量，對委內瑞拉施加高壓。相關部署包含 1 艘航空母艦、至少 7 艘軍艦、數十架軍機與約 1.5 萬名美軍，並多次對其指稱涉及毒品走私的小船發動攻擊。美東時間 3 日凌晨（台灣時間 3 日下午），川普進一步升高行動層級，宣布在一項他形容為「大規模打擊」的行動中，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛。《紐約時報》隨即發表評論，直指此舉不僅違反美國法律，也不符合美國的長期國家利益。

《紐時》指出，聯合國近期報告顯示，馬杜洛政權在過去十多年涉及以殺戮、酷刑、性暴力與任意拘押等手段打壓異己，馬杜洛亦被指在 2024 年總統大選中舞弊，加上經濟與政治危機，已迫使近 800 萬名委內瑞拉人離境，對多個拉丁美洲國家造成衝擊。

委內瑞拉反對派示威者發動抗議，馬杜洛政府派出中國製VN-4型裝甲車鎮壓，衝撞人群。 圖：達志影像/路透社資料照片

然而，《紐時》回顧美國過去一個世紀的外交經驗指出，即便試圖以武力推翻最令人憎惡的政權，也往往導致更糟後果。美國在阿富汗介入長達 20 年仍未建立穩定政府；利比亞在獨裁政權倒台後陷入分裂； 2003 年伊拉克戰爭的悲劇性影響至今仍在中東延燒。美國過去亦曾在智利、古巴、瓜地馬拉與尼加拉瓜介入政權更迭，結果造成拉丁美洲長期不穩定。《紐時》批評，川普迄今未就對委內瑞拉動武提出連貫且合理的解釋，正在毫無正當理由的情況下，將美國推向一場國際危機；若此次行動未經國會批准，依照美國憲法即屬違法。

針對白宮提出「打擊毒品恐怖分子」的說法，《紐時》指出，歷史上各國政府常以「恐怖分子」標籤包裝軍事入侵。實際上，委內瑞拉並非芬太尼等近年在美國引發藥物危機的主要來源，其生產的古柯鹼多數流向歐洲。此外，川普先前赦免曾涉及大規模毒品犯罪的宏都拉斯前總統葉南德茲（ Juan Orlando Hernandez ），也引發外界對其政策一致性的質疑。

《紐時》認為，對委內瑞拉動武更合理的解釋，可能與川普近期公布的《國家安全戰略》有關。該文件主張美國對拉丁美洲的主導權，重申門羅主義，並承諾重新部署全球美軍兵力至該區域，加強海上攔截、動用致命武力打擊毒品走私與非法移民，甚至可能擴大美軍駐紮。評論指出，委內瑞拉已成為這種新式帝國主義的首個目標，象徵美國以危險且非法的方式追求全球地位。

《紐時》也指出，川普拒絕就此次行動尋求國會批准，部分原因在於他清楚知道，即便在共和黨內部，對其路線的質疑聲浪也相當強烈。包括共和黨籍參議員保羅、穆考斯基，以及眾議員培根與馬西，均已支持立法限制川普對委內瑞拉動武的權限。

美國總統川普（前中）3日表示，他全程監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。 （圖：擷自facebook.com/WhiteHouse）

在國際法層面，《紐時》指出，美軍先前擊毀疑似運毒小船並造成傷亡，可能已違反《日內瓦公約》及其後多項主要人權條約。其中一次行動中，美軍對一艘已受損船隻進行二次攻擊，造成 2 名緊抓船骸、顯然不構成威脅的船員死亡，引發高度爭議。

即便從國家安全角度評估，《紐時》也認為對委內瑞拉動武不符合美國利益。相較於美國前總統老布希 1989 年下令入侵巴拿馬、推翻獨裁者諾瑞嘉，委內瑞拉幅員更大、政治與軍事結構更為複雜。即使馬杜洛遭到拘捕，支撐其政權的軍方高層與武裝團體仍然存在，政權真空恐引發更劇烈動盪。《紐時》警告，潛在風險包括哥倫比亞左翼武裝組織 ELN 在委內瑞拉西部擴大活動，或親政府準軍事民兵「 colectivo 」趁亂坐大，不穩定升高恐衝擊全球能源與糧食市場，並推動更多移民外流。

《紐時》最後評論指出，委內瑞拉問題並無簡單解方。即便部分陷入絕望的委內瑞拉民眾期待外部介入，政權更迭仍伴隨高度風險，可能為委內瑞拉人民帶來更多苦難，並加劇區域不穩定。該報直言，川普的軍事冒進不僅已經違法，也將對美國在全球的利益造成長遠傷害。

