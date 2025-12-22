川普下令空襲敘利亞！ 啟動「鷹眼打擊行動」報復ISIS

美軍轟炸敘利亞ISIS。 圖：翻攝自 沉浮歐羅巴

美軍於 19 日在中東沙漠上空展開代號「鷹眼打擊行動」的大規模空襲。美國總統川普在社群媒體上表示，此次行動針對敘利亞境內極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）據點，是對該組織殺害美國人員的報復，同時也是保障美國公民安全的措施。

據悉，空襲源於 13 日敘利亞境內的一起襲擊事件，當時 2 名美軍士兵及 1 名美國平民遇襲身亡，另有 3 名美軍士兵受傷。美方迅速指向伊斯蘭國，並由川普公開表態將予以嚴厲報復。六天後，美軍便對目標實施空襲。

此次行動中，美軍出動戰鬥機、攻擊直升機及地面火力支援，精準摧毀伊斯蘭國數十處目標，包括武器儲存點、指揮中心及後勤設施。美國國防部表示，行動旨在削弱該組織作戰能力，並強化威懾效果，打擊範圍僅限於極端組織相關設施，不針對其他武裝或國家勢力。川普亦提到，敘利亞過渡政府對此次行動完全支持，並稱其積極推動國家穩定。然而，敘利亞過渡政府先前曾表態，襲擊者為在敘安全人員，與伊斯蘭國無關。雙方說法不一，使外界對行動真實意圖產生疑問。

戰機攻擊ISIS。 圖：翻攝自 沉浮歐羅巴

這並非首次美軍在敘利亞境內進行打擊，多年來，美國以打擊極端組織為由，多次展開軍事行動，但其駐軍亦使當地局勢複雜化。此次大規模報復，表面上是針對人員傷亡，實際上也反映川普政府在中東的戰略考量，包括彰顯地區影響力及向國內選民傳達強硬護民的政治訊號。

對敘利亞而言，這場空襲無疑加劇本已動盪的局勢。雖然美方強調不針對其他勢力，但附帶損害難以避免，平民生命與生計面臨威脅。伊斯蘭國雖遭重創，但殘餘勢力仍存在，美軍打擊能否徹底消除威脅，尚待觀察。

國際社會對此行動態度分歧，部分國家表示理解美方打擊極端組織的行動，但也有聲音呼籲各方保持克制，避免局勢升級。分析人士指出，中東局勢複雜交織，單純軍事打擊難以根本解決問題，可能引發新一輪報復與衝突。究竟這場行動能否平息戰火，抑或加劇動盪，仍有待時間檢驗。

