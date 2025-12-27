川普下令聖誕空襲「伊斯蘭國」 奈及利亞證實總統放行

美國總統川普下令聖誕節空襲奈及利亞境內的「伊斯蘭國」據點。美聯社資料照片



奈及利亞外交部長週五（12/26）表示，美軍在週四聖誕節當天空襲奈國境內的「伊斯蘭國」武裝份子，是經過奈國總統提努布同意才進行。此舉可能讓奈國保住顏面，但能否長期遏阻激進伊斯蘭份子的威脅仍受質疑。

美國總統川普週四宣布，他已下令對奈及利亞境內的激進組織「伊斯蘭國」（IS）恐怖份子發動致命空襲。他指控這些武裝份子在當地迫害基督徒。他隨後接受《Politico》訪問時表示，在他指示下，美軍刻意將空襲延後一天至聖誕節進行。

美軍非洲司令部（AFRICOM）表示，空襲行動是「與奈及利亞當局協調執行」，目標在奈國索科多州（Sokoto State）境內，初步評估顯示「多名IS恐怖份子在營地中遭擊斃」。

不具名的美國官員向路透社表示，這次空襲是由美國海軍部署於幾內亞灣的一艘軍艦執行，共發射約10枚「戰斧」巡弋飛彈，擊中兩處IS營地。

奈及利亞資訊部長伊德里斯（Mohammed Idris）週五表示，空襲目標是兩處主要的IS據點，IS在此策劃「大規模恐怖攻擊」。

奈及利亞總統提努布，攝於2025年8月。路透社

奈國外長圖加（Yusuf Tuggar）週五向美國有線電視新聞網（CNN）表示，他在空襲前曾與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，奈國總統提努布（Bola Tinubu）也下令放行。

圖加也向奈及利亞媒體證實，這次行動是奈國與美國聯手進行，但否認針對任何特定宗教。他說：「奈及利亞是一個多宗教國家，我們正與美國等夥伴合作，打擊恐怖主義，保護人民生命與財產，」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週五則在X平台發文，「感謝奈及利亞政府的支持與合作」，並稱「後續還有更多行動」。

路透社報導，前述美國官員稱，下一波攻擊應該不會在短期內發生，但不排除未來可能有進一步行動。這名官員表示，這次由美國執行空襲，部分原因是目標地點過於偏遠，奈及利亞部隊難以抵達。

這名官員也說，此舉同時具有嚇阻作用，顯示川普政府已準備好動用軍事力量。

此次遭空襲的奈及利亞西北部地區，自2024年起暴力事件激增，主因是「拉庫拉瓦」（Lakurawa）教派成員活動頻繁。該組織嚴格信奉遜尼派伊斯蘭主義，自稱與IS有關聯。

路透社指出，「拉庫拉瓦」在當地數百個村莊強制推行嚴格的伊斯蘭統治，奈國政府今年初已將其列為恐怖組織。

分析指出，美軍很可能是針對該組織發動空襲。不過，曾負責非洲事務的美國前官員卡哈德遜（Cameron Hudson）認為，這次空襲不太可能產生重大影響。

●川普揚言為保護基督徒採取行動

奈及利亞人口超過2.3億，南部以基督徒為主，北部則以穆斯林居多，兩大宗教人口比例大致相當。

川普上月指控奈及利亞境內存在「迫害基督徒」的情況，若奈國當局未出手遏阻，他將下令美軍採取軍事行動。

奈國政府向來強烈否認基督徒遭到系統性迫害。在回應川普的威脅時，奈國表示願意與華府合作對抗武裝分子，但不接受美方暗示基督徒置身險境的說法。

