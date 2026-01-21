川普下令若遭暗殺 伊朗將從「地球上抹去」

美國總統川普表示，若遭暗殺就會把伊朗從地球上抹去。（資料照／美聯社）





美國總統川普20日接受《NewsNation》節目《Katie Pavlich Tonight》主持人帕夫利奇（Katie Pavlich）專訪時表示，公開警告伊朗，如果德黑蘭當局對他實施暗殺行動，他已經留下明確指示將伊朗「從地球表面抹去」。

川普在節目上表示，拜登政府時期的情報官員，曾在2024年總統大選期間向他簡報，說明針對他的相關暗殺威脅，前司法部長賈蘭德（Merrick Garland）也表示，這項陰謀可被視為川普第一任期內，擊斃伊朗將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的報復行動。

廣告 廣告

川普對此強調，「但我已下達非常明確的指示。只要真的出事，伊朗整個國家會被炸毀，他們就會被從地球表面抹去。」

川普說明，命令的內容授權所有手段對伊朗極限施壓，如果伊朗這樣做就會被徹底殲滅，「什麼都不會留下」。

川普還警告，伊朗反政府抗爭死亡人數已經超過3,300人死亡，對伊朗動武仍是選項之一，若再有示威者遭到處決，不排除採取軍事行動。

對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指控美國策劃對付伊朗政府，並在幕後支持抗議行動，聲稱美國企圖「吞噬伊朗」。

哈米尼週六在社群平台X發文表示，「我們無意將國家帶向戰爭，但我們也不會放過國內的犯罪分子。比國內罪犯更惡劣的，是國際罪犯！我們同樣不會放過他們。」

更多東森新聞報導

2台人日本搭直升機失聯 手機發「撞擊通知」...身分曝光

赴日注意！日本暴風雪警報 範圍曝光

快訊／川普空軍1號「高空機械故障」 緊急返航

