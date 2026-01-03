川普下令轟炸委內瑞拉！比特幣跌破9萬美元

加密貨幣市場也受到衝擊，比特幣先跌破9萬美元。（示意圖／Pexels）





美國總統川普下令對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動空襲，當地凌晨接連傳出多起爆炸，城市陷入混亂。不只戰火震撼南美，金融市場也立刻出現反應，加密貨幣劇烈波動，比特幣一度跌破9萬美元。

大樓不斷冒出陣陣火光，濃煙直竄天際。委內瑞拉首都卡拉卡，在當地凌晨2點遭到美軍轟炸，南部軍事基地周邊接連發生至少7次劇烈爆炸。首都瞬間陷入混亂，委國總統馬杜洛一度宣布國家進入戰時緊急狀態，指控華府發動嚴重侵略。

爆炸巨響同時，還有低空飛行的飛機聲，嚇壞當地居民，許多民眾紛紛跑到街上，各地區都能看到人群聚集。

委內瑞拉居民：「我們感覺到飛機掠過，還聽到爆炸聲，至少發生了8到10次爆炸。剛剛我出去查看了一下，就是現在眼前所見，只剩下濃煙。」

美軍對委內瑞拉首都發動精準空襲，不只衝擊當地居民生活，全球股市也連帶受到影響。

財經專家黃世聰：「有人在用比特幣避險，買黃金，或是這些所謂的石油，不過具體還是要看禮拜一開盤。」

目前川普已在社群媒體宣布，美軍已成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，並押送出境。消息一出，加密貨幣市場也受到衝擊，比特幣先跌破9萬美元，隨後觸及88,766美元；以太坊也較前一天高點下挫逾2%。

專家分析，短線市場仍受地緣政治影響，後續是否擴大波動，仍有待觀察週一全球股市開盤後，資金的實際反應。

