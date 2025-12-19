川普下令部分封鎖委國 《路透》示警：恐讓共軍包圍台灣開大門

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）決定對委內瑞拉實施部分海上禁運，象徵對該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的施壓升溫，然而，《路透社》報導示警，這可能也破壞了美國一項重要的政策目標：「阻止中國海軍可能對台灣實施包圍」。

川普周二（16日）下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面封鎖」，此目的在於切斷馬杜洛政府的主要財政收入來源。但該行動立即引發國際法爭議，即是否構成戰爭行為。

報導指出，在印太地區，國際界一直擔心中國可能利用海上封鎖，脅迫台灣接受北京統治。儘管中國長期視台灣為其領土的一部分，不太可能援引國際法來證明對台灣動武的正當性，但專家表示，北京可能會利用美國對委內瑞拉實施封鎖這點，來削弱美國反對任何煽動台海動盪的聲音。

「若美國封鎖委內瑞拉來改變現狀，中國就可能以所謂的安全理由為由，對台灣採取強制措施」，美國華府智庫捍衛民主基金會的中國問題專家克雷格．辛格頓（Craig Singleton）指出，國際關係的慣例不僅由法律決定，也由大國的敘事決定，「當華府的定義模糊時，它也削弱了自身在其他地方譴責脅迫行為的能力」。

這項封鎖，是美國近期軍事集結的最新舉措，包括對據稱與毒品走私有關的船隻進行 20 多次打擊，以向馬杜洛和其他委內瑞拉高級官員施壓。川普政府稱，這些官員與毒品走私者有關聯。馬杜洛則稱，美國行動目的就是要推翻他，並控制這個 OPEC 成員國的石油資源，而這些資源是世界上最大的原油儲量。

一位白宮官員在回應《路透社》的提問時表示：「川普準備動用美國的一切力量，阻止毒品湧入美國，並將肇事者繩之以法。」但並未提及台灣問題；而身為委國最大的原油買家，中國與委內瑞拉站同一邊，於周四（18 日）表示，「反對一切單邊主義和欺凌行為，支持各國捍衛其主權和民族尊嚴」。

北京方面多次表示，實質上的海上封鎖可能是其控制台灣行動的核心要素。近年來，解放軍在台海周邊地區越來越頻繁地進行封鎖演習，而台灣拒絕承認中國對台擁有主權的基調。在國際社會看來，中國可能會將類似對台措施，描述為國內的隔離或執法行動。並否認台灣與其他國家（包括正在抵抗俄國入侵的烏克蘭）有任何相似之處。

華府方面，一直反對單方面改變台灣現狀，它也將辯稱，中國海軍對台的包圍將構成封鎖。台灣官員則表示，中國封鎖台灣將是一種戰爭行為，並將對國際貿易產生深遠影響。在川普政府在 12 月初發布的國家安全戰略中，將遏制圍繞台灣的衝突列為優先事項，因台灣具有重要的戰略位置和經濟意義。

卡內基國際和平研究院研究中國海上力量的高級研究員艾薩克．卡頓表示，北京盼阻止美國建立全球聯盟來反對中國對台行動。國際社會對美國封鎖委內瑞拉的擔憂將有利於中國的努力；「歸根結底，美國正在嚴重損害這些規則的約束力。這對國際法約束其他行為體的可信度，將是一大打擊。」

卡登表示，美國對委內瑞拉油輪採取的行動，可能為中國採取類似行動開大門，例如攔截運載重要天然氣供應品駛往台灣的船。

有專家表示，美國海軍力量長期部署在加勒比海地區，也可能削弱美國的軍事戰備能力及其應對台灣海峽危機的能力。

