川普下令重啟核試 俄國警告將跟進、中國籲遵守承諾

美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)表示，他已經指示國防部立即展開核武測試。這番言論一出，立即引來國際社會高度關注。俄羅斯當局表示，俄國並未進行核武測試，但若美方恢復核試，莫斯科將會跟進。中國外交部則回應，希望美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。

川普今天稍早在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，由於「其他國家的試驗計畫」，美國將「在對等基礎上」開始測試核武。

這將是美國33年來首次進行核試，對此核武大國俄羅斯表示，事前並未收到美方任何關於改變核試立場的通知。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說：「川普總統在他的聲明中提到其他國家正在進行核武試驗。但到目前為止，我們並不知道有任何國家在進行測試。」

俄羅斯在10月21日與10月28日，分別測試了可攜帶核彈頭的「海燕式」(Burevestnik)核動力巡弋飛彈，以及一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」(Poseidon)。培斯科夫強調，這些武器測試與核武無關，並重申總統普丁(Vladimir Putin)的立場。

培斯科夫說：「我想重申普丁總統講過很多次的話：如果有人偏離暫停(核試)的現狀，俄羅斯將採取相應的行動。」

而川普選在川習會前不久宣布重啟核試，也引來中國關切。中國外交部發言人郭嘉昆今天下午在例行記者會回應媒體提問時表示，中方希望美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。