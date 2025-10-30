川普下令重啟核試 北京：盼美遵守承諾

（中央社台北30日電）美國總統川普今天稱已下令五角大廈重啟核武器試驗。中國外交部回應表示，希望美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。

綜合澎湃新聞等陸媒消息，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應媒體提問表示，中方希望美方切實遵守「全面禁止核試驗條約」的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

外電報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），並稱這種無人魚雷「無法被攔截」。

川普在一篇點名俄羅斯與中國的社群媒體貼文寫道，「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器」。

川普這番言論出現於他與中國國家主席習近平韓國會談前不久，而且是美俄最後一項主要核武軍控條約「新戰略武器裁減條約」（New START）即將到期前100天。

據非政府組織聯盟「國際廢除核武運動」（ICAN）資料，全球有9個國家擁有核武：俄羅斯、美國、中國、法國、英國、巴基斯坦、印度、以色列和北韓。

在ICAN統計的約1萬2331枚核彈頭中，超過5500枚屬於俄羅斯，美國擁有5044枚。

另據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）數據，北京核武庫規模已增加一倍以上，從2020年的300枚，增至今年估計的600枚。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141030