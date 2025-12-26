川普下令重擊奈及利亞ISIS 怒批「恐怖分子敗類」

美國總統川普（Donald Trump）在耶誕節當天宣布，美軍已經對奈及利亞的伊斯蘭國（ISIS）發動打擊。

川普在社群發文表示，在他的指示下，美國對奈及利亞西北部的「恐怖分子敗類」發動了強大而致命的打擊，他們長期對無辜的基督徒進行殘忍殺害，惡行程度多年來、甚至幾個世紀以來都未曾見過，如今已經得到報應。川普也強調，如果他們繼續屠殺基督徒，後續還會有更多人喪命。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

奈及利亞清真寺疑自殺炸彈攻擊 至少5死35傷

奈及利亞清真寺爆炸 疑遭自殺式炸彈攻擊釀5死35傷

被問美軍為何追蹤耶誕老人？ 川普：避免「壞耶老」滲透美國