川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美軍將近4週前推翻委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普表示，他已下令於今天重新開放委內瑞拉的商用空域。美國航空也宣布，計劃恢復飛往委內瑞拉的航班。

法新社報導，川普（Donald Trump）在內閣會議上表示，他剛與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）通話，「並通知她，我們將開放委內瑞拉上空所有商用空域」。

川普在白宮說：「美國公民很快就能去委內瑞拉，而且他們在那裡會很安全。那裡現在處於非常嚴密的控制下。」

川普補充道，他已指示美國運輸部長達菲（Sean Duffy）以及所有相關單位含軍方，他希望在今天結束前，讓委內瑞拉上方空域開放。

美國本月3日發起軍事行動抓捕左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）後，一直禁止商業航班進入委內瑞拉空域。馬杜洛目前人在紐約面臨毒品及恐怖主義指控的審判。

川普還說，大型石油公司「現在都前往委內瑞拉考察並選擇據點」。

石油產業是委內瑞拉經濟的主要驅動力。馬杜洛垮台後，羅德里格斯迅速與川普簽署石油協議，川普宣稱他的政府現在掌控委國石油業。

另據路透社報導，美國航空（American Airlines）今天表示，計劃在取得政府核准並通過安全評估後，恢復每日飛往委內瑞拉的航班服務。

美航1987年開始在委內瑞拉營運。2019年美國當局下達禁令後，美航便停止飛往委內瑞拉的航班。（編譯：楊昭彥）1150130