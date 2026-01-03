川普下令開火 美軍深夜空襲委內瑞拉 首都多處爆炸陷停電

美國有線電視新聞網(CNN)報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)在當地時間今天(3日)凌晨1時50分(台灣時間下午1時50分)左右陸續傳出爆炸聲響，記者還聽到飛機飛過的聲音，部分地區隨之陷入停電狀態。根據美國官員向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)透露，美國總統川普(Donald Trump)已下令對委內瑞拉境內包括軍事設施在內的目標進行打擊。

根據CNN取得並核實的影片顯示，深夜之中，有兩道濃煙竄向夜空，其中一道濃煙的底部透出橘色火光。隨後另一個地點出現閃光，伴隨著沉悶的隆隆巨響。

據委內瑞拉媒體Efecto Cocuyo與Tal Cual Digital報導，除了卡拉卡斯之外，鄰近的拉圭拉州(La Guaira)和米蘭達州(Miranda)沿海城市伊格羅特(Higuerote)也傳出爆炸聲。

美國總統川普先前曾多次警告，美國準備對委內瑞拉境內的可疑販毒網絡採取行動，並於去年10月已授權中央情報局(CIA)在委內瑞拉境內執行任務。美國官員稍早證實了川普總統下令進行打擊行動。

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)已在稍早宣布全國進入緊急狀態。(編輯：沈鎮江)