川普下令 全面封鎖委內瑞拉遭制裁的油輪

美國總統川普宣佈，將「徹底、全面」地封鎖委內瑞拉受制裁的油輪。

美國總統川普16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油輪，進出委內瑞拉。川普並表示，美國不會允許一個敵對政權，強奪美國的原油、土地，以及其他資產，川普要求委內瑞拉交還從美國竊取的資源。（葉柏毅報導）

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於竊取美國資產，以及許多其他原因，包括恐怖主義、毒品走私與人口販運，委內瑞拉政權已經被美國列為外國恐怖組織。並且，他已經下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。

川普也表示，委內瑞拉已經被南美洲歷史上所集結過最大的無敵艦隊全面包圍，而且這支艦隊只會越來越大，將對委內瑞拉造成「前所未有的震撼」，直到他們把先前從美國偷走的所有石油、土地及其他資產，全部歸還為止。

路透社報導，目前還不清楚，川普政府將如何封鎖受到制裁的船隻，以及他是否會如同上星期那樣，動用美國「海岸防衛隊」攔截船隻。近幾個月來，川普政府已將數以千計的軍人，與近10艘軍艦，調派到加勒比海地區，包括一艘航空母艦，這就是川普所說的「無敵艦隊」。